В рамках празднования Дня России на Поклонной горе прошла
патриотическая акция "Символ России". Сотни собравшихся студентов и
школьников Москвы развернули самый большой Государственный флаг России.
Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флаг https://t.co/HdYqUnMnUx #tass #новости #news— ru_newsmix (@ru_newsmix) 12 июня 2017 г.
Размеры триколора – 26,46 х 39,69 метра. Площадь полотнища составила 1051 квадратный метр. Участники акции также исполнили гимн страны под аккомпанемент духового оркестра. Как отмечает ТАСС, принять участие во флешмобе мог любой желающий.
В Центральном музее Великой Отечественной войны прошел #флешмоб «Символ России»#ДеньРоссии #RussiaDayhttps://t.co/TyQHMsRywL pic.twitter.com/IJVUowAGvh— Пятый канал Новости (@5tv) 12 июня 2017 г.
Отметим, что сегодня, в День России, по инициативе Центрального музея Великой Отечественной войны посещение экспозиций и выставок свободное.
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