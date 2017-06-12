На Поклонной горе развернули самый большой российский флаг

В рамках празднования Дня России на Поклонной горе прошла патриотическая акция "Символ России". Сотни собравшихся студентов и школьников Москвы развернули самый большой Государственный флаг России.



Размеры триколора – 26,46 х 39,69 метра. Площадь полотнища составила 1051 квадратный метр. Участники акции также исполнили гимн страны под аккомпанемент духового оркестра. Как отмечает ТАСС, принять участие во флешмобе мог любой желающий.

Отметим, что сегодня, в День России, по инициативе Центрального музея Великой Отечественной войны посещение экспозиций и выставок свободное.