Кремль осудил провокации на митинге в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил какие-либо провокации и незаконные действия на митинге в столице. Так он прокомментировал сообщения о планах оппозиции перенести на Тверскую улицу акцию, местом проведения которой был одобрен проспект Сахарова, передает телеканал "Дождь".

"Важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий", – отметил Песков.

Ранее мэрия Москвы согласовала заявку на проведение митинга 12 июня на проспекте Академика Сахарова с численностью до 15 тысяч человек. Однако накануне появилась информация о переносе акции с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. В московской мэрии назвали такие заявления провокацией.