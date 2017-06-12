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Общество

Прокуратура предостерегла от незаконной акции на Тверской

Столичная прокуратура Москвы предупредила, что любые попытки провести несогласованную акцию на Тверской улице в День России будут прямым нарушением закона. Правоохранители, в случае отказа соблюдать закон, будут вынуждены принять меры для пресечения провокации, говорится, официальном сайте ведомства.
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Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников рассказал, что заявитель акции 12 июня на проспекте академика Сахарова Роман Рубанов не отказывался от ее проведения. При этом, он подчеркнул, что заявление о переносе акции на Тверскую улицу является провокацией.

В прокуратуре предупредили, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на Тверской будет считаться нарушением закона. "Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", – говорится в заявлении прокуратуры.

Также, как сообщает РИА Новости, в ведомстве сообщили, что столичная прокуратура подготовила соответствующее предостережение в адрес организатора незаконной акции на Тверской. В ведомстве рассказали, что ряд деятелей призывают к участию в шествии и митинге на Тверской улице 12 июня.

Правоохранители подчеркнули, что проведение акции в данном месте не согласовано со столичными властями. В ведомстве отметили, что организаторам были предложены альтернативные места. И на одно из них  – проспект Сахарова – было получено согласие.

12 июня 2017, 09:20

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