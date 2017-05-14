В Москве резко потеплеет

Как сообщили в Гидрометцентре, в пятницу, 19 мая, в мегаполисе потеплеет до 21 градуса. При этом ночные температуры будут невысокими – от 3 до 8 градусов тепла, передает ТАСС.

А в начале недели ожидаются дожди и не выше 16 градусов тепла. Местами возможен мокрый снег.