Депутаты простились с умершим в Израиле Тарасюком

Церемония прощания с депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Василием Тарасюком прошла в Москве. В панихиде приняли участие коллеги парламентария.

Прощание с депутатом, который ушел из жизни на 69-м году, прошло в Центральной клинической больнице. Проводить Василия Тарасюка в последний путь пришли представители всех фракций нижней палаты парламента, его коллеги из думского комитета по природным ресурсам и ЛДПР. В церемонии принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, который выразил соболезнования родным покойного.

Как рассказали в пресс-службе либерал-демократической партии, Тарасюк родился на Украине. Он начал свой трудовой путь в Министерстве торговли Украинской ССР, а с начала 1980-х годов работал в Когалыме в нефтяной отрасли. В начале 1990-х годов Тарасюк стоял у истоков нефтяной компании ЛУКОЙЛ, входил в руководство других предприятий региона, передает ТАСС.

Законодателем Тарасюк стал в 2002 году, избравшись в городскую думу Когалыма. В 2003 году он прошел в Госдуму четвертого созыва по списку ЛДПР. В пресс-службе подчеркнули, что впоследствии Василий Тарасюк "ни разу не изменил своему политическому выбору". Он входил во фракцию ЛДПР в Госдуме пятого, шестого и седьмого созывов. Отмечается, что в партии политик всегда пользовался большим уважением – "благодаря обширным знаниями и опыту, которым всегда охотно делился".

Как писали Dni.Ru, Василий Тарасюк умер в Израиле, где находился на отдыхе. Сообщения о смерти российского туриста на берегу Мертвого моря поступили 6 мая. Израильское издание IOL сообщало, что гражданина России нашли на пляже. Дыхание и пульс отсутствовали, реанимационные мероприятия оказались безрезультатными. Медики констатировали его смерть. Василию Тарасюку было 68 лет.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев позже заявил, что его заместитель Василий Тарасюк в последнее время "очень болел". "Было видно, что он достаточно плохо себя чувствовал", – сказал политик.

