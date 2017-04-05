Мисс мира стала самым красивым мэром
Члены местного парламента назначили мэром заморской территории Великобритании на юге Пиренейского полуострова обладательницу титула "Мисс мира-2009" Кайане Лопес, сообщают "Аргументы и факты". Вступив в должность, красотка сразу же заявила о своем отношении к тому, что на Гибралтар долгое время претендует Испания.
"Гибралтар принадлежит Великобритании и всегда будет ее частью". – сказала Кайане. Ранее королева красоты работала заместителем бывшего мэра Гибралтара Адольфо Канепы.
Как отмечает издание, мэр Гибралтара – должность весьма формальная. В обязанности градоначальника входят исключительно административные дела, и он не получает зарплату.
Отметим, что Кайане – не только самый молодой, но и самый красивый в мире мэр. Девушка может похвастаться идеальной фигурой и роскошными темными волосами. Красотка ведет активную социальную жизнь, любит встречаться с друзьями и загорать на пляже.
Впрочем, откровенными снимками в купальнике Кайане практически не балует подписчиков. Вероятно, девушка не хочет, чтобы ее деловая репутация была как-то скомпрометирована.
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