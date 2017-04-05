Мисс мира стала самым красивым мэром

Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города.

Члены местного парламента назначили мэром заморской территории Великобритании на юге Пиренейского полуострова обладательницу титула "Мисс мира-2009" Кайане Лопес, сообщают "Аргументы и факты". Вступив в должность, красотка сразу же заявила о своем отношении к тому, что на Гибралтар долгое время претендует Испания.

"I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples"Mother Teresa. #MayorofGibraltar#ProudGibraltarian Публикация от Kaiane Aldorino Lopez (@kaianelopez) Апр 5 2017 в 3:21 PDT

"Гибралтар принадлежит Великобритании и всегда будет ее частью". – сказала Кайане. Ранее королева красоты работала заместителем бывшего мэра Гибралтара Адольфо Канепы.

Как отмечает издание, мэр Гибралтара – должность весьма формальная. В обязанности градоначальника входят исключительно административные дела, и он не получает зарплату.

Night out ❤️ Публикация от Kaiane Aldorino Lopez (@kaianelopez) Мар 10 2014 в 4:10 PDT

Отметим, что Кайане – не только самый молодой, но и самый красивый в мире мэр. Девушка может похвастаться идеальной фигурой и роскошными темными волосами. Красотка ведет активную социальную жизнь, любит встречаться с друзьями и загорать на пляже.

Впрочем, откровенными снимками в купальнике Кайане практически не балует подписчиков. Вероятно, девушка не хочет, чтобы ее деловая репутация была как-то скомпрометирована.