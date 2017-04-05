Раскрыты подробности Парада Победы

Во время Парада Победы по Красной площади проедет новейшая арктическая военная техника. "Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс "Тор- М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", машины обеспечения", – цитирует ТАСС главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова.

Он отметил, что эта техника способна обеспечить безопасность России в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения.