На желтой ветке московского метро заговорили на английском

На Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена начали дублировать названия станций на английском. Как рассказал начальник подземки Дмитрий Пегов, такие меры приняты в рамках подготовки города к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года, передает "360 Подмосковье".

На английском языке уже делают объявления в поездах на Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро.