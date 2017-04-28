Правила успеха от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения золотых звезд Героев труда наградил пятерых россиян. Он отметил, что их объединяют качества, которые и привели к успеху.

Глава государства наградил за самоотверженный труд художественного руководителя московского театра "Современник" Галину Волчек и экс-главу Татарстана Минтимера Шаймиева. Вместе с ними награду получили слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов и лесничий из Якутии Варвара Устинова.

"Наши сегодняшние лауреаты награжденные – люди совершенно разные, ну совсем разные", – заявил Владимир Путин. Он отметил, что все они достигли успеха в своем деле, несмотря на то что прошли совершенно разный жизненный путь, передает РИА Новости.

"Есть нечто, что объединяет всех, – талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству", – сказал президент. "Все это вместе ведет к успеху", – считает глава государства.

Чтобы добиться успеха, следует соблюдать два правила: 1. Никогда не говорите всего, что вы знаете. — Мечеслав Иванов (@contrawheeltao) 28 апреля 2017 г.

Напомним, звание Героя труда ежегодно присваивается россиянам с 2013 года. Первыми лауреатами стали худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, директор НИИ имени Бурденко Александр Коновалов, машинист горных выемочных машин шахты Владимир Мельник, токарь Константин Чуманов и механизатор Юрий Коннов. В 2016 году золотую звезду получили, в частности, учительница математики саратовской школы Людмила Корнилова и певец Иосиф Кобзон.