В Турции раскрыли секрет успеха Путина

Как бы западные страны ни старалась выставить президента России Владимира Путина в плохом свете, им придется смириться, что его поддерживает абсолютное большинство граждан страны. Об этом пишет турецкая газета Habertürk.

Как отмечает издание, высокие рейтинги главы российского государства подтверждаются в том числе независимыми международными организациями, такими, как Pew. "Народная поддержка Путина находится на таком невероятно высоком уровне", – отмечает Habertürk.

Газета отмечает, что главное, что сделал Владимир Путин – напомнил гражданам России о чувстве собственного достоинства, которое они утратили после распада СССР. "Русские стали снова гордиться своей страной", – подчеркивает турецкое издание.

Поэтому, продолжает Habertürk, что бы ни говорил Запад, на россиян это не действует. "Как бы ни старались представить Путина врагом, российский народ встает на его сторону. Более того, враждебность Запада еще крепче привязывает российский народ к своему лидеру", – резюмирует издание.

Путин попал в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time: https://t.co/injVg9C3IZ pic.twitter.com/Zi7CfAcQF3 — Life | Новости (@lifenews_ru) 20 апреля 2017 г.

Ранее американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире. В него вошли политики, деятели культуры, ученые и те, кто пользуется большим авторитетом у граждан всего мира. Перечень разделен на несколько групп: "Титаны", "Новаторы", "Лидеры" и другие.

Российский президент оказался в группе "Лидеры". "Столкнувшись с кризисом, который он унаследовал от своего предшественника, президенту Владимиру Путину удалось стабилизировать ситуацию, сохранить российское государство и укрепить его экономическое положение", – приводит Time слова экс-президента СССР Михаила Горбачева о Владимире Путине.

