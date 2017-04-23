Раскрыт неожиданный секрет Ельцина

В десятую годовщину со дня смерти первого президента России глава охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков раскрыл несколько тайн из его жизни. Оказывается, Борис Николаевич частенько водил автомобиль, хоть и не имел прав.

Коржаков по просьбе Наины Ельциной решил научить главу государства управлять автомобилем. Эта затея едва не обернулась трагедией. "На повороте Ельцин перепутал педали и врезался в металлическое ограждение. Слава богу, ни ГАИ, ни свидетелей в округе не оказалось... Я пересел за руль, и уже без приключений мы с помятым правым крылом добрались до Москвы", – вспоминает начальник охраны.

Но ДТП не отбило желание президента научиться водить. "Однажды остались у меня на даче, и ранним утром, пока я спал, Борис Николаевич решил порулить. Выскользнув из дома, как мышка, он сел за руль и в итоге снова врезался в ограждение", – рассказал охранник.

В итоге Коржакову пришлось принимать кардинальные меры. "По моему указанию охрана больше не выпускала президента на машине без личного сопровождения. Весь транспорт я ставил в гараж, так как выгнать машину для Ельцина – задача невыполнимая", – цитирует охранника Starhit.

С годами запросы президента росли и в какой-то момент он захотел джип. "Ельцин приобрел любимую Subaru серебряного цвета", – продолжил рассказ Коржаков. На новом автомобиле уроки вождения проводили в темное время суток, чтобы уменьшить риск очередных ДТП.

"Выехали из Барвихи около 12 ночи и "попрыгали" по округе. Тут снова стук... Понимаю, что наехали на что-то колесом. Тихо съезжаем на обочину, выхожу и понимаю, что шина полностью спустилась. Разруливать пришлось мне, провозился около часа", – сообщил охранник, отметив, что когда ситуация была улажена и он вернулся в автомобиль, Борис Николаевич сладко спал на заднем сиденье.