Квест "Первый. Космический" стартует в День космонавтики

Выступить в роли космонавтов и ученых, ознакомиться с историей освоения космоса и спасти Землю от надвигающейся энергетической катастрофы предстоит участникам Всероссийского исторического квеста "Первый. Космический". Проверить уровень своей подготовки к освоению космического пространства сможет любой желающий. Единственное условие – претендент должен быть не младше 14 лет.

"Первый. Космический" – это настоящая история, основанная на реальных фактах об освоении космоса, запуске ракет, жизни и работе на орбитальной станции. С деталями проекта, приуроченного ко Дню космонавтики, познакомят его организаторы на пресс-конференции, которая пройдет 10 апреля в пресс-центре информационного агентства "Аргументы и Факты".

О первом в России "космическом" квесте расскажут его организаторы – руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова и руководитель "Российского движения школьников" Алиса Крюкова. Им поможет Герой России, космонавт Максим Сураев: он раскроет суть некоторых заданий квеста.

Принять участие в "историческом полете" может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Совершеннолетним кандидатам в космонавты необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф. Затем надо связаться с руководителем "Волонтеров Победы" в своем регионе. А школьникам необходимо сформировать собственные команды-экипажи и выйти на связь с региональным координатором РДШ.

Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial) Фев 16 2017 в 10:45 PST

Партнеры квеста – Объединенная ракетно-космическая корпорация и "Информационный центр атомной отрасли" – обеспечат достоверность и научность содержания. Ну а за увлекательность и динамику ответят организаторы: у "Волонтеров Победы" и "Российского движения школьников" большой опыт в устройстве подобных мероприятий. Некоторые задания квеста основаны на личном опыте космонавтов – Героев России Сергея Волкова и Сергея Рязанского.

Площадкам, на которых стартует "Первый. Космический", уделено особое внимание. В Волгограде квест пройдет в городском планетарии, а в Оренбурге и Псковской области – в музеях космонавтики. В Ленинградской области отправиться в "космическую экспедицию" смогут жители сразу пяти районов.