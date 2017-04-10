В Москве началась операция "Анаконда"

В столице началась спецоперация "Анаконда", направленная на поимку экстремистов, а также выявление взрывчатки и оружия у граждан, передает Life.ru. Усилены досмотровые мероприятия в пунктах массового скопления людей. Сотрудники ГИБДД будут проверять все автомобили, въезжающие в Москву и область в период с 5 апреля по 11 мая.
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