Женщинам разрешат кормить детей грудью на работе

Роспотребнадзор сделает условия труда для женщин более комфортными. Ведомство разработало соответствующий проект.

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин" запрещают труд беременных работниц в помещениях без естественного освещения. Кроме того, СанПиН обязывают работодателя предоставлять женщинам, имеющих детей в возрасте до 1,5 года, помещение для кормления.

В законную силу новый документ вступит в течение 2017 года. В нем учтены все изменения российского законодательства. Также проект приведен в соответствие с конвенцией Международной организации труда, документами Всемирной организации здравоохранения и директивами Европейского союза, сообщает газета "Известия".

"Особенно значимо, что СанПиН предполагается информирование женщин при приеме на работу о существующем риске повреждения здоровья, в том числе репродуктивного, при работе в условиях воздействия вредных производственных факторов", – говорит директор Научно-исследовательского института медицины труда профессор Игорь Бухтияров. По его словам, для беременных важно естественное освещение, ведь его отсутствие ведет к нарушению психофизического состояния, что может негативно сказаться на ребенке.

Что касается женщин, имеющих детей до 1,5 года, им необходимо предоставлять специальное помещение. В нем должна быть кушетка, стол, стулья, столы для пеленания и санузел с унитазом и раковиной.

Согласно документу беременные женщины должны работать за компьютером не более трех часов в смену. Эта норма была перенесена в новый документ из СанПиН 2003 года.

Эксперты отмечают, что российские женщины не знают свои права и не защищают их, поскольку боятся лишиться работы. "Если мы хотим жить в развитом обществе, то должны дать матери возможность воспитывать малыша дома, а не открывать для нее специальные комнаты на работе", — заявил генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов.

В свою очередь управляющий партнер профессионального сообщества "HR-Эксперты" Виктория Пятница уверена, что в основном нормативы условий труда женщин — это формальный документ. По ее мнению, среднестатистические коммерческие компании не будут придерживаться этих правил, поскольку проверяющие органы вряд ли привлекут их к ответственности.