Жесточайшее падение лыжника с горы попало на видео
Падение российского лыжника было снято сразу с нескольких ракурсов. Оценить опасность произошедшего позволяет съемка со стороны, на которой видно, что молодой человек сильно приложился о камни. А хотя бы приблизительно представить, что он чувствовал в момент потери контроля можно благодаря съемке от первого лица.
Спортсмена тут же отвезли в больницу, где выяснилось. что лыжник ничего себе не сломал, передает РИА Новости. После этого ему отправили в гостиницу. "Было очень неприятно, два дня еле ходил", – признался Иван Малахов.
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