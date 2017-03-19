Жесточайшее падение лыжника с горы попало на видео

Во время третьего этапа соревнований Freeride World Tour в австрийских Альпах лыжник из Смоленска Иван Малахов упал со скалы. По его собственному признанию, это было жесточайшим падением за всю его карьеру.

Падение российского лыжника было снято сразу с нескольких ракурсов. Оценить опасность произошедшего позволяет съемка со стороны, на которой видно, что молодой человек сильно приложился о камни. А хотя бы приблизительно представить, что он чувствовал в момент потери контроля можно благодаря съемке от первого лица.

Спортсмена тут же отвезли в больницу, где выяснилось. что лыжник ничего себе не сломал, передает РИА Новости. После этого ему отправили в гостиницу. "Было очень неприятно, два дня еле ходил", – признался Иван Малахов.