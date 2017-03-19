Российские подводники принимают поздравления

День моряка-подводника отмечается в России 19 марта. Видеопоздравление появилось на официальном аккаунте Министерства обороны страны в Twitter. Присоединиться к нему поспешили и простые пользователи Сети.
Поздравляем моряков-подводников с профессиональным праздником! pic.twitter.com/8cvXOwuVOQ— Минобороны России (@mod_russia) 19 марта 2017 г.
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