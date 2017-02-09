С похищенными в Нигерии россиянами удалось связаться

О состоянии здоровья членов экипажа грузового судна "Би-би-си Каррибиан", которые были захвачены в плен у берегов Нигерии 5 февраля, рассказал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. На связь вышел капитан, который и рассказал, что происходит с захваченными в плен россиянами. "Их привезли на сушу, они находятся у пиратов в лагере. Слава богу, силового захвата не было, никто не нуждается в медицинской помощи. Питьевая вода и пища присутствуют", – цитирует Life.ru чиновника. Он отметил, что из экипажа забрали только восемь человек. Остальные находятся на судне и движутся в сторону ближайшего порта.