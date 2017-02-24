Экстремальная посадка самолета в шторм попала на видео

Пилот пассажирского лайнера Airbus 321, выполнявшего рейс MON503 из австрийского Инсбурка в британский Манчестер не стал скрывать своей радости после того, как самолет оказался на земле в устойчивом положении. Он с удовольствием помахал рукой оператору, который снял, как за несколько мгновений до этого самолет совершил экстремальную посадку в тяжелейших условиях из-за шторма "Дорис".

На записи, сделанной в аэропорту Манчестера, видно, что мощные потоки воздуха опрокидывают пассажирский лайнер то на одно, то на другое крыло. Болтанка не прекращается даже при приближении к земле, из-за чего посадочной полосы лайнер сперва касается только одним колесом шасси. Впрочем, все проходит удачно и самолет благополучно завершает приземление. Запись опубликована РИА Новости.

Шторм "Дорис" создал крайне непростые условия для движения воздушного транспорта и в других точках Великобритании. Так, на видео попала еще одна экстремальная посадка пассажирского лайнера. На этот раз речь идет о самолете авиакомпании KLM, совершившим жесткую посадку в аэропорту Лидса.