Москвичам пообещали снежные заносы

Синоптики обещают, что 6 декабря в Москве выпадет от пяти до семи миллиметров осадков, а сугробы на улицах вырастут до 13-15 сантиметров, передает "Утро.Ру". Кроме того, ощутимо упадет атмосферное давление, что может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. Температура же воздуха, наоборот, будет комфортной для этого времени года – от минус 4 – минус 6 градусов ночью до минус 1 – минус 3 градусов днем.