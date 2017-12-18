Россияне пожаловались на отсутствие секса

По информации ученых, каждый восьмой россиянин ни разу не занимался сексом в уходящем году. К такому выводу специалисты пришли после масштабного социологического опроса.

Кроме того, более трети респондентов признались, что не удовлетворены качеством половой жизни. Ее регулярностью в 2017 году остались недовольны более половины опрошенных специалистами портала "Здоровье" компании Mail.Ru. Всего в исследовании принимал участие 15 тысяч человек.

Из них 40% сообщили, что занимаются сексом несколько раз в неделю. 42% проявляют половую активность несколько раз в месяц. 13%, при этом, признались, что ни разу за весь год не занимались сексом. Всего 5% россиян может похвастаться ежедневной половой жизнью, сообщается в исследовании.

При этом у 82% респондентов на момент проведения опроса был постоянный половой партнер. Подавляющее большинство россиян призналось, что не изменяло своим сожителям и, в свою очередь, не подозревало в изменах других. В обратном сознались всего 16 процентов опрошенных.

Однако, на протяжении года моногамными оставались 68% россиян. Каждый десятый респондент успел сменить партнера, а у некоторых за этот период было от трех до пяти любовников. Тем не менее, это не рекорд: каждый двухсотый респондент занимался сексом с более чем 50 партнерами, при этом "секс на одну ночь" практикуют только два процента опрошенных.

Несмотря на такую выдающуюся статистику, Dni.Ru ранее писали, что интернет-магазин AliExpress обратил внимание, что россияне резко утратили интерес к сексу. Теперь покупатели охотнее заказывают не игрушки для взрослых, а бытовую технику и гаджеты.

Согласно статистике AliExpress, с наступлением осени россияне стали охладевать к интимным товарам. В октябре спрос на разные категории секс-игрушек упал на 10-40% по сравнению с предыдущим месяцем

Покупатели переключили свое внимание на товары для кухни и гаджеты", – отмечают представители компании. И если, например, интерес к таким товарам, как хлебопечка и iPhone 5 вырос, то запрос по теме "секс", наоборот, снизился.