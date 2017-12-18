Бузова спустя год отсутствия секса: Если честно, уже страшно

В конце декабря будет год, как Ольга Бузова оформила развод с футболистом Дмитрием Тарассовым. Поющая ведущая призналась, что, несмотря на сексапильный образ, с момента расставания с мужем у нее не было близких контактов с мужчинами.

Несмотря на образ раскрепощенной, сексуальной женщины, который Ольга Бузова транслирует в скандально известном телепроекте "Дом-2" и со сцены, журналисты выяснили, что в жизни телебрюнетка куда целомудреннее. Как компетентно сообщается в передаче "Ты не поверишь!", она уже 14 месяцев никого не подпускает к своему телу и даже не готова кому попало дарить поцелуи.

"Для меня настоящий поцелуй – это очень важно. Это очень трепетно и, наверное, в 31 год девочки так не говорят. Это слышишь от девчонок в 15, 16 лет. Но я поцелую только того человека, в котором я буду уверена, который будет моим мужчиной. Пока такого нет", – призналась Бузова в беседе с журналистами.

Отметим, что в конце декабря 2016 года Ольга оформила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Новый год звезда "Дома-2" встретила со слезами и в гордом одиночестве. По признанию Ольги, и следующий, 2018 год, начнет в аналогичном статусе. "Этот новый год я буду также встречать свободной девушкой. И, если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна", – рассказала Ольга.

Ранее в СМИ прошла информация, будто Бузова подпортила романтическое путешествие бывшего мужа, который сейчас отдыхает на Мальдивах с моделью Анастасией Костенко. Ольга презентовала клип на новую музыкальную композицию. "Песня о том, что некоторые мужчины сегодня ведут себя именно как WiFi, распыляясь и раздавая себя и свои эмоции всем подряд", – пояснила смысл композиции певица. Поклонники тут же увидели в песне намек на Дмитрия Тарасова.