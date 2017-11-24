Частный авиаклуб в Кубинке подозревают в незаконной коммерческой деятельности

Жители Подмосковья обеспокоены ситуацией на военном аэродроме в Кубинке. Там, по соседству с легендарными пилотажными группами "Витязи" и "Стрижи", пристроился частный "Аэроклуб ветеранов военной службы". Проживающие поблизости от аэродрома граждане опасаются, что принадлежащие клубу летательные аппараты в один прекрасный день могут упасть им на голову. Свои сомнения они изложили в письме, которое отправили главному военному прокурору России Валерию Петрову.

Письмо, отправленное в прокуратуру, подписано всей инициативной группой – это около ста автографов с номерами телефонов, пишет "МК". Причем прежде, чем составить обращение в надзорное ведомство, жители провели собственное "предварительное расследование", наняв вскладчину частного детектива. Как отмечают авторы обращения, они хотели оценить "правомерность работы клуба, техническое состояние его самолетов и выполнение регламентов безопасности".

Детектив позвонил по телефону, указанному на сайте "Аэроклуба ВВС", и договорился о коммерческом полете. Никаких подготовительных предполетных инструктажей с перспективным пилотом никто не проводил, состояние здоровья не проверили и справки не спросили (это все серьезные нарушения).

Зато перед полетом сотрудники авиаклуба попросили подписать всех пассажиров документ, освобождающий организаторов от любой ответственности, связанной с причинением увечий или смертью. В частности, в документе говорится, что каждый пассажир снимает с организаторов любую ответственность, "возникшую вследствие суицидальной попытки, грубой неосторожности, действий непреодолимой силы" и при любых чрезвычайных ситуациях.

На этом, отмечается в письме, счет нарушениям не закончился. Сразу после полета пилот, в нарушение техники безопасности, не дожидаясь выключения двигателя, вывел пассажиров из самолета и отправил в кассу. Здесь, несмотря на заявленный коммерческий характер полета, с участвовавшим в "контрольной закупке" частным детективом был заключен договор частного пожертвования клубу в размере 2000 рублей. Авторы письма считают, что это больше похоже на схему ухода от налогов, которая "используется рядом бизнесменов, ведущих коммерческую деятельность в рамках некоммерческих организаций".

Активисты также указывают, что авиаклуб имеет статус "авиации общего назначения": согласно положениям Воздушного кодекса, он может выполнять полеты с пассажирами на борту только если у него имеется специальная лицензия – которую они на сайте клуба не нашли.

Добровольные следователи пошли дальше и проверили во всероссийской базе сертификатов летной годности бортовой номер RA-2740G – самолета типа "Цесна", который участвовал в полете. Они утверждают, что в нарушение законодательства не указана ни модификация самолета, ни эксплуатант, а сертификат летной годности выдан самолету с таким бортовым номером только до 1 ноября 2017 года. Авторы жалобы приходят к заключению, что совершенный 19 ноября полет не мог проходить на законных основаниях. Также, по их данным, истек срок годности сертификата другого принадлежащего клубу самолета – "Zlin-142" с бортовым номером RA-0982G.

Dni.Ru обратились за комментарием к генеральному директору АНО ДПО "Аэроклуб ветеранов военной службы". Как выяснилось, Александр Горнов об обращении местных жителей в прокуратуру не знал. "Откуда поступила информация, у тех и спрашивайте. Я такого письма не видел. Понятия не имею, о чем вы говорите", – сказа Горнов. В то же время, руководитель клуба уверен, что с документами у его организации полный порядок.