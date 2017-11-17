Шойгу взял в помощники сексапильную телеведущую

Россияна Марковская стала новым пресс-секретарем министра обороны России Сергея Шойгу. 26-летняя девушка раньше работала на телеканале "Звезда".

Она уже приступила к своим обязанностям в новом амплуа, передает радиостанция "Говорит Москва". Как пояснила Марковская, она будет работать в должности пресс-секретаря министра обороны. При этом Игорь Конашенков продолжит службу на посту официального представителя ведомства.

Россияна родилась в 1991 году и провела детство во Владивостоке. Девушка окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. С 2011 года работала в местной телекомпании, а спустя четыре года переехала в Москву и устроилась корреспондентом на телеканал "Звезда", который принадлежит Министерству обороны.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новое назначение девушки. Многие комментаторы начали подозревать, что Россияна – "обычная секретутка". Другие обвиняли ее в интимной связи с Сергеем Кужугетовичем. Большинство негативно настроенных пользователей писали, что девушка получила работу исключительно благодаря выдающимся внешним данным, а не профессионализму. "Интересно, а она Су от Миг отличить сможет?" - задаются вопросом критики.