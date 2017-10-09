В России исчезнет привычная соль

Ассоциация "Руспродсоюз" подготовила проект ГОСТа на пищевую соль. Одно из самых заметных для простых покупателей нововведений – отказ от привычного наименования "поваренная".

Разработчики нового стандарта отметили, что словосочетание "поваренная соль" не является характеристикой продукта, а его употребление не поясняется ни в одном источнике. "Термин искажает смысл названия продукта, вызывает массу вопросов. Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. Но при этом сейчас такой термин можно встретить на упаковке с продукцией, которая получена и другим способом", – цитирует газета "Известия" директора по GR ассоциации "Руспродсоюз" Алексея Тюника.

Чтобы не вводить потребителя в заблуждение, от названия "поваренная соль" предложено отказаться. Его заменит "соль пищевая", что соответствует всем европейским стандартам. Впрочем, предлагаемый ГОСТ не только убирает с полок продукт с привычным товаром, но и позволяет попробовать что-то новое.

Так, стандарт цветовой палитры для соли первого и второго сортов расширится. Если раньше она могла быть только белого и серого оттенков, то теперь производителю разрешат выпускать бежевую соль. Часто продукт, добываемый из озер, оказывается именно такого оттенка.

Публикация от Panda Travel (@pandatravel_agent_007) Окт 8 2017 в 2:23 PDT

Также специалисты уверены, что необходимо оставить допустимым лишь один вариант обогащения соли йодом – при помощи йодата калия (KIO3), тогда как раньше позволялось использовать для этих целей иодид калия (KI). Иодид калия (KI) менее стабилен, в соли такой йод хранится только три месяца и исчезает при нагревании до 30 градусов. "Йодат калия может продержаться в составе соли до 12 месяцев и выдержать более высокие температуры", – рассказали в пресс-службе "Роскачества".