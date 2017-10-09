В России исчезнет привычная соль
Разработчики нового стандарта отметили, что словосочетание "поваренная соль" не является характеристикой продукта, а его употребление не поясняется ни в одном источнике. "Термин искажает смысл названия продукта, вызывает массу вопросов. Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. Но при этом сейчас такой термин можно встретить на упаковке с продукцией, которая получена и другим способом", – цитирует газета "Известия" директора по GR ассоциации "Руспродсоюз" Алексея Тюника.
Чтобы не вводить потребителя в заблуждение, от названия "поваренная соль" предложено отказаться. Его заменит "соль пищевая", что соответствует всем европейским стандартам. Впрочем, предлагаемый ГОСТ не только убирает с полок продукт с привычным товаром, но и позволяет попробовать что-то новое.
Так, стандарт цветовой палитры для соли первого и второго сортов расширится. Если раньше она могла быть только белого и серого оттенков, то теперь производителю разрешат выпускать бежевую соль. Часто продукт, добываемый из озер, оказывается именно такого оттенка.
Также специалисты уверены, что необходимо оставить допустимым лишь один вариант обогащения соли йодом – при помощи йодата калия (KIO3), тогда как раньше позволялось использовать для этих целей иодид калия (KI). Иодид калия (KI) менее стабилен, в соли такой йод хранится только три месяца и исчезает при нагревании до 30 градусов. "Йодат калия может продержаться в составе соли до 12 месяцев и выдержать более высокие температуры", – рассказали в пресс-службе "Роскачества".
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