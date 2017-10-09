В России исчезнет привычная соль

Пожар в ТЦ "Синдика" Свадьба Шурыгиной У Караченцова нашли рак Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Понедельник 9 октября
Лента новостей
13:14
Король саудитов потратил $3 млрд после встречи с Путиным
13:12
Умерла звезда фильма Астерикс и Обеликс
13:11
Киев приготовил тысячи гробов для ВСУ в Донбассе
12:47
Кандидатура Неверова на пост главы думской фракции "ЕР" одобрена Путиным
12:44
В первую неделю работы смотрителя зоопарка загрызли тигры
12:43
Медведев внес кандидатуру Неверова на пост главы думской фракции "ЕР"
12:14
На Урале пятеро мужчин насмерть угорели после вечеринки
12:00
Под Архангельском приставы наложили арест на "душу" должника
11:51
Российские добровольцы в Сирии проявляют настоящий героизм
11:40
Перед смертью Марина Голуб страдала от тяжелой болезни
11:40
Вокруг перевала Дятлова нашли тайные знаки
11:33
Муж зверски избил изменщицу и ее любовника (видео)
11:23
Землян напугали столкновением с гигантским астероидом
11:22
В Москве начали продажу полезного "фастфуда"
11:19
Москва поможет обманутым дольщикам ЖК "Царицыно"
11:05
Салтыкова осквернила память о прошлом с Бодровым
11:04
Гороскоп с 9 по 15 октября
10:56
Сухоруков рассказал о хулиганстве Нагиева в "Физруке"
10:49
После катастрофы в ТЦ "Синдика" пропали люди
10:44
Двухлетняя москвичка утонула в ванне во время купания
10:36
Неожиданное признание похудевшей Гусевой
10:03
На Марсе нашли разгадку появления жизни на Земле
09:41
Сестры молчат о родстве с Даной Борисовой
09:09
Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар
08:52
Ужасающие кадры пожара в ТЦ "Синдика"
08:45
"Дерзкая" грудь Меланьи Трамп вызвала возмущение в Сети
08:41
Макрон принял важное предложение Путина
08:32
Жена Караченцова разрыдалась из-за пророчества
08:26
У затравленной Бузовой сдали нервы после нападения
08:00
Очевидцы рассказали об огненном апокалипсисе в ТЦ "Синдика"
19:06
Огненный апокалипсис накрыл подмосковный ТЦ "Синдика"
18:02
На парковке горящего ТЦ взрываются машины
17:58
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
17:37
Жуткий пожар в торговом центре в Москве тушат вертолеты
17:28
Под Ставрополем разбился самолет
17:23
В Париже к Собчак по вечерам захаживал смуглый красавец
16:57
Рассекречена предсмертная записка стрелка из Лас-Вегаса
16:47
История любви Шакиры и Пике
16:35
Лазарев нашел связь сына с мертвым братом
16:12
Солнцев не хочет оплакивать Малиновскую
15:43
Первые кадры с места крупного пожара на рынке в Москве
15:38
Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой
15:04
Нонна Гришаева показала красавицу дочку
14:44
Боярский призвал молодежь к переменам
14:04
Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу
13:50
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
13:08
Жена Меньщикова из "Дома-2" родила сына не от него
12:44
Земле угрожает падение гигантского советского спутика
12:37
Бузова устроила разборки с Дробышем
11:49
Басков вызвал недоумение трогательным поздравлением
11:25
Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом
10:59
Беременная Рапунцель из "Дома-2" публично поскандалила с мужем
10:30
Заворотнюк заинтриговала снимком с Тарасовой
09:58
Посетителя ресторана в Москве обокрали на два миллиона
19:20
Кто поздравил Владимира Путина с юбилеем
18:13
Семья и любовь не интересны Земфире
17:54
Как Путина поздравляют с днем рождения
17:53
Фадееву припомнили работу со звездой "Дома-2"
17:21
Названы самые опасные и ненужные медицинские процедуры
17:08
В Забайкалье автобус с юными спортсменами попал в смертельное ДТП
16:54
Разговор о детях довел режиссера Учителя до слез
16:22
Нью-Йорк заполонили фрики и полуголые красотки
16:03
Российский дипломат умер после тяжелой болезни
15:58
Пресняков спас брак откровенной ложью
15:48
Когда метро придет во Внуково
15:31
Самбурская напала на Бузову на сцене
14:56
Финал сериала "Ольга" разочаровал поклонников
14:32
Полуголые Шаляпин и Копенкина посмеялись над Калашниковой
13:54
Названный любовником Чеховой ведущий полысел от стресса
13:29
Михаил Ефремов по-хамски обошелся с лилипутом
13:14
В Петербурге представили объемный портрет Путина
13:14
65 малоизвестных фактов о Владимире Путине
12:48
Над Шереметьево заметили НЛО
12:32
Звезду "Дома-2" покинули дети
12:09
Джигурда написал стих об измене Анисиной
11:38
Собака известной ведущей искусала ребенка за лицо
11:19
В Шереметьево найден труп
11:06
Табаков отказался говорить о старшей дочери
10:34
Меньщиков из "Дома-2" оставил жене прощальное письмо
10:16
Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП
10:05
На ком женится Алексей Воробьев
09:59
В жилом доме в Киеве прогремел взрыв
22:02
Модель с волосатыми подмышками довела до тошноты
21:53
Мать Шурыгиной откровенно о свадьбе
21:49
Бузова поделилась свалившимся на голову счастьем
21:36
В Мексике застрелили Сталина
21:16
Жесткая посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
21:09
Интимное видео участницы "Дома-2" утекло в Сеть
20:55
Как Путин отмечает свои дни рождения
20:29
Телекомпания ВИD отказалась от пугающей заставки с "Ельциным"
20:19
Овсиенко поразила новым лицом
20:06
На юге Москвы угнали Lexus за 4,7 млн
19:46
Ураган-убийца из Европы обрушится на Россию
19:42
Губерниев провел ночь перед днем рождения с Малаховым
19:11
Дочь Джеки Чана призналась в лесбиянстве
18:58
Шакира и Пике расстались после семи лет сожительства
18:52
Из-за чего начнется Третья мировая война
18:36
"Единая Россия" проверит качество питьевой воды в регионах
18:30
Звезда "Уральских пельменей" похудела на девять килограммов
18:19
Роскомнадзор сообщил страшную правду пользователям Telegram
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Бузова устроила разборки с Дробышем
Самбурская напала на Бузову на сцене
Беременная Рапунцель из "Дома-2" публично поскандалила с мужем
"Золотой голос" России убит за кулисами
Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой
Общество

В России исчезнет привычная соль

Фото: GLOBAL LOOK press/digifoodstock.com
Ассоциация "Руспродсоюз" подготовила проект ГОСТа на пищевую соль. Одно из самых заметных для простых покупателей нововведений – отказ от привычного наименования "поваренная".
прочитано 1760 раз

Разработчики нового стандарта отметили, что словосочетание "поваренная соль" не является характеристикой продукта, а его употребление не поясняется ни в одном источнике. "Термин искажает смысл названия продукта, вызывает массу вопросов. Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения. Но при этом сейчас такой термин можно встретить на упаковке с продукцией, которая получена и другим способом", – цитирует газета "Известия" директора по GR ассоциации "Руспродсоюз" Алексея Тюника.

ПО ТЕМЕ

Названы самые вредные для россиян продукты

Ученые выяснили главную опасность соли

Чтобы не вводить потребителя в заблуждение, от названия "поваренная соль" предложено отказаться. Его заменит "соль пищевая", что соответствует всем европейским стандартам. Впрочем, предлагаемый ГОСТ не только убирает с полок продукт с привычным товаром, но и позволяет попробовать что-то новое.

Так, стандарт цветовой палитры для соли первого и второго сортов расширится. Если раньше она могла быть только белого и серого оттенков, то теперь производителю разрешат выпускать бежевую соль. Часто продукт, добываемый из озер, оказывается именно такого оттенка.

Также специалисты уверены, что необходимо оставить допустимым лишь один вариант обогащения соли йодом – при помощи йодата калия (KIO3), тогда как раньше позволялось использовать для этих целей иодид калия (KI). Иодид калия (KI) менее стабилен, в соли такой йод хранится только три месяца и исчезает при нагревании до 30 градусов. "Йодат калия может продержаться в составе соли до 12 месяцев и выдержать более высокие температуры", – рассказали в пресс-службе "Роскачества".

Автор: Геннадий Куприянов9 октября 2017, 09:20

комментарии

Политика

65 малоизвестных фактов о Владимире Путине
Война из Донбасса переносится в Киев
В Сирии нашли "черную дыру"
Непредсказуемый Трамп предупредил о грядущей "буре"

Шоу-бизнес

У Михалкова тайно родился сын
Внучка Пугачевой растет копией Орбакайте
Перед смертью Марина Голуб страдала от тяжелой болезни
Салтыкова осквернила память о прошлом с Бодровым

Проишествия

Огненный апокалипсис накрыл подмосковный ТЦ "Синдика"
Жесткая посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
Названа причина крушения автобуса с пассажирами под Москвой
Убийца московского бизнесмена приехал на дело на велосипеде (видео)

Lifestyle

Финал сериала "Ольга" разочаровал поклонников
Телекомпания ВИD отказалась от пугающей заставки с "Ельциным"
Кокорин умер после тяжелой болезни
"Фабрика звезд" оправдалась за скандал с "Матильдой"
Шоу-бизнес

Жена Караченцова разрыдалась из-за пророчества

Поргина шокирована удивительным провидением
Шоу-бизнес

Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца

Ведущую вывел из себя блиставший в 90-х Богдан Титомир
Шоу-бизнес

Салтыкова осквернила память о прошлом с Бодровым

Артистка стерла все признаки их общей жизни
Шоу-бизнес

Перед смертью Марина Голуб страдала от тяжелой болезни

Сегодня, 9 октября, годовщина со дня гибели актрисы

Гороскоп

Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
Семья и любовь не интересны Земфире
На ком женится Алексей Воробьев

Фоторепортажи

История любви Шакиры и Пике
Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу
Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом
Нью-Йорк заполонили фрики и полуголые красотки

Спорт

Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
Жена Кокорина ждет второго ребенка
Путин посмеялся над президентом "Зенита"

Регионы

Водитель загнал автобус под поезд из-за боязни ДПС
Сибирячку подозревают в жестоком убийстве собственных детей
Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму
Новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru