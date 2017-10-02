На встрече Путина с главой Туркмении произошел конфуз

Диктор, комментировавший награждение президентом России Владимиром Путиным президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова орденом Александра Невского, не сразу смог выговорить отчество главы Туркменистана. Гурбангулы Мяликгулыевич отнесся к заминке с пониманием.

Неожиданная пауза возникла, когда российский президент Владимир Путин вручал главе Туркмении Бердымухамедову орден Александра Невского. Туркменский президент в ответ на оплошность диктора улыбнулся и принял награду. Видео конфуза опубликовал в своем Twitter корреспондент "Комсомольской правды" из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.



Владимир Путин поблагодарил своего туркменского коллегу за поддержку русского языка в республике, передает ТАСС. "Сегодня его преподают в большинстве туркменских школ. Русский язык широко используется в Туркменистане в качестве средства межнационального общения", – отметил российский глава. К слову, указ о награждении Бердымухамедова орденом Александра Невского "за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе" был подписан Путиным еще в июне 2017 года, к 60-летию главы Туркмении.

С третьей попытки: Диктор не сразу выговорил отчество Бердымухамедова во время награждения орденом Александра Невского pic.twitter.com/HXXvlA67qp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 октября 2017 г.

В качестве ответного жеста президент Туркменистана вручил российскому лидеру награду за укрепление связей двух стран. Путин получил орден "За сотрудничество". Интересно, что награда была учреждена в день приезда Владимира Путина в Ашхабад.