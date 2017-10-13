За нелепую смерть голой россиянки заплатят 3,4 миллиона

Погибшая в Доминиканской Республике Наталья была клиенткой "АльфаСтрахования". Перед отпуском она приобрела пакет услуг компании на 50 тысяч евро (3,4 миллиона рублей).

Об этом сообщил официальный представитель "АльфаСтрахования" Юрий Нехайчук. Он уверяет, что компания возьмет на себя все расходы по транспортировке тела Натальи. "Но мы ожидаем комплект документов, включающий в себя свидетельство о смерти", – передает его слова РИА Новости.

Отметим, что ранее родственники девушки заявляли, что у них нет денег на дорогостоящую операцию по репатриации останков Натальи в Челябинск. Подруга ее семьи Анжелика рассказывала журналистам, что девушка не оформляла страховку перед поездкой, поэтому финансовое бремя по перевозке тела погибшей туристки ляжет на плечи ее близких.

По оценкам экспертов по страхованию, стоимость репатриации останков покойной составляет приблизительно миллион 200 тысяч рублей, или 20 тысяч евро. Это – минимальный ценник. Доминикана – очень популярное направление, поэтому необходимая для транспортировки тела сумма может сильно вырасти.

Напомним, недавно россиянка Наталья Б. погибла во время отдыха в Доминикане. Девушка разделась до трусов и по пояс вылезла из окна машины. В этот момент ее спутница, которая управляла автомобилем, немного повернула руль вправо, и Наталья ударилась головой о дорожный знак. Россиянка скончалась через несколько часов в больнице.

У Натальи, постоянно проживавшей в Каннах, остался ребенок в родном городе Златоусте. Мальчик еще не знает, какая участь постигла его мать. Об этом ему должен сообщить отец. Мужчина рассказал журналистам о том, как жила Наталья.

По словам Александра, у нее всегда все было в порядке с деньгами. Он продолжал общаться с девушкой даже после расставания и переезда, и Наталья рассказывала, что занималась визами, встречала туристов из России и стран СНГ.