Прокуроры-мажоры из Бутырки возмутили мосвичей

Жители Бутырского района столицы пожаловались на работников местной прокуратуры их непосредственному начальству. Их возмутили элитные автомобили сотрудников ведомства.

Москвичи заподозрили сотрудников местной прокуратуры в давлении на бизнесменов. В результате они обратились в вышестоящую инстанцию с просьбой уволить "мажоров" из ведомства, сообщает Life.ru.

По словам жителей, прокуроры приезжают на работу на внедорожниках стоимостью не менее пяти миллионов рублей. При этом парковка перед зданием ведомства напоминает территорию рядом с элитным ночным клубом.

В частности, заместитель прокурора района Арсен Шапиев приехал на работу на Toyota Land Cruiser 200 с номерами 666, а его коллега на идентичной должности Евгения Базаева – на Toyota Land Cruiser Prado с номером 007. Рядовые работники прокуратуры также не отказывают себе в элитных иномарках – помощник главы ведомства Максим Барсуков управляет Jaguar XF, а его коллега Константин Кичатов – Infiniti QX56.

Примечательно, что почти все перечисленные автомобили зарегистрированы на родственников прокуроров. Например, Арсен Шапиев передвигается на Toyota его жены Мадины Шапиевой, а Jaguar XF Максима Барсукова оформлен на отца-пенсионера.

Отметим, что Генпрокуратура провела первую проверку работы нижестоящей инстанции еще в июне 2016 года. Тогда ведомство вынесло сотрудникам предупреждение в связи с низкой продуктивностью – они попросту проигнорировали большую часть поступивших к ним заявлений от жителей Бутырского района.

Прокурор-мажор о своих авто: Я просто сел и поехал, это не моя машина — Spletnica (@spletnica) 25 января 2017 г.

В ноябре 2016 года была проведена повторная проверка. Генеральная прокуратура обнаружила в нижестоящей инстанции те же нарушения, что и при прошлой проверке. Из 120 полученных заявлений 84 были закрыты без какого-либо разбирательства.