Первый хит-парад самых медийных научных разработок российских ученых
Россиянин лечит Иванку Трамп от аэрофобии
Пилот и авиационный психолог Алексей Герваш сообщил у себя на странице в Instagram о том, что Иванка Трамп пользуется разработанной им программой SkyGuru. В доказательство, специалист опубликовал скриншот пост экс-модели.
"Нам не известно, страдает ли президент Трамп аэрофобией. Но мы точно знаем, что теперь Иванка сможет подсказать ему использовать SkyGuru на борту", – заявил Герваш подписчикам.
Дочь Президента Америки Дональда Трампа – Иванка Трамп написала о SkyGuru у себя на сайте! Нам не известно, страдает ли президент Трамп аэрофобией. Но мы точно знаем, что теперь Иванка сможет подсказать ему использовать SkyGuru на борту #1. http://www.ivankatrump.com/winter-travel-tips/ ____________________________________ Ivanka Trump - the daughter of President of the United States Donald Trump - wrote about our SkyGuru app on her website! We do not know whether Trump suffers from fear of flying. However, we definitely know that Ivanka would suggest him to use SkyGuru on board of Air Force One. http://www.ivankatrump.com/winter-travel-tips/ #skyguru #ivankatrump #аэрофобия #страхполета #летаембезстраха #aerophobia #scaredtofly #fearofflying #trump
Приложение SkyGuru предназначено для тех, кто страдает аэрофобией – навязчивым страхом полетов. Программа разработана специальными датчиками, которые сканируют ситуацию на борту и выводят на экран смартфона информацию, расшифровывающую непонятные звуки, движения самолета или ощущения вестибулярного аппарата.
Кроме того, программа составляет профессиональный прогноз погоды с учетом турбулентности – чтобы страдающий аэрофобией человек знал, чего ожидать. Приложение разработано на основе авиационных данных, которые используют в работе пилоты.
Напомним, бывшая модель и бизнесвумен Иванка Трамп является старшей дочерью президента США Дональда Трампа. 35-летняя блондинка отличается не только эффектной внешностью, но и ярко-выраженной амбициозностью.
Недавно Иванка объявила о том, что уходит из бизнеса и переезжает вместе с мужем и детьми в Белый дом. Эксперты предполагают, что теперь девушка будет играть одну из ключевых ролей в политике США.
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