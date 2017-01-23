Россиянин лечит Иванку Трамп от аэрофобии

Дочь президента США Иванка Трамп призналась, что боится летать на самолетах. С этим состоянием ей помогает справиться только известное российское интернет-приложение.

Пилот и авиационный психолог Алексей Герваш сообщил у себя на странице в Instagram о том, что Иванка Трамп пользуется разработанной им программой SkyGuru. В доказательство, специалист опубликовал скриншот пост экс-модели.

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"Нам не известно, страдает ли президент Трамп аэрофобией. Но мы точно знаем, что теперь Иванка сможет подсказать ему использовать SkyGuru на борту", – заявил Герваш подписчикам.

Приложение SkyGuru предназначено для тех, кто страдает аэрофобией – навязчивым страхом полетов. Программа разработана специальными датчиками, которые сканируют ситуацию на борту и выводят на экран смартфона информацию, расшифровывающую непонятные звуки, движения самолета или ощущения вестибулярного аппарата.

Кроме того, программа составляет профессиональный прогноз погоды с учетом турбулентности – чтобы страдающий аэрофобией человек знал, чего ожидать. Приложение разработано на основе авиационных данных, которые используют в работе пилоты.

Напомним, бывшая модель и бизнесвумен Иванка Трамп является старшей дочерью президента США Дональда Трампа. 35-летняя блондинка отличается не только эффектной внешностью, но и ярко-выраженной амбициозностью.

Arriving in Washington DC with my family. A very special moment! #MAGA #Inauguration2017 Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 19 2017 в 10:29 PST

Недавно Иванка объявила о том, что уходит из бизнеса и переезжает вместе с мужем и детьми в Белый дом. Эксперты предполагают, что теперь девушка будет играть одну из ключевых ролей в политике США.