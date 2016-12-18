Захарова показала клубничку

Официальный представитель российского МИД продолжает радовать подписчиков в социальной сети Facebook. На этот раз дипломат поделилась снимком с ягодой.

Захарова опубликовала "селфи" с клубникой в руках. Подписчики тут же принялись обсуждать забавное фото: "вредно есть зимнюю клубнику" – предостерегали одни, "Что бы это значило?" – вопрошали другие, "Клубника ничего, фотогенично." – сухо хвалили третьи. Отметим, что с летней ягодой Захарова запечатлела себя на борту самолета, что следует из декораций за спиной представителя МИД. За несколько часов фото уже набрало почти пять тысяч лайков.

Напомним также, ранее стало известно, что Марию Захарову госпитализировали в одну из лучших столичных клиник в неким серьезным заболеванием. Впрочем, позднее дипломат сама опровергла трагичность ситуации. "Я даже не знаю, что написать ))) Первый раз оказалась в ситуации, когда надо дезавуировать сочувствие )))))", – сообщила Захарова. "У меня насморк и кашель БЫЛИ. А также под конец года прохожу диспансеризацию, положенную как госслужащей. Получаю сейчас сотни звонков с предложением о помощи и поддержке. Ребята, спасибо, но пока рано 😹", – написала дипломат в Facebook.

Напомним, Мария Захарова возглавила Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России в августе 2015 года. Как писали Dni.Ru, она стала первой женщиной – официальным представителем российского внешнеполитического ведомства.

Захарова ведет активный образ жизни. Дипломату приходится совершать множество поездок по России и за рубеж, во время которых ей, однако, иногда удается и отдохнуть. Так, еще недавно представительница МИДа демонстрировала хорошую физическую форму, отплясывая русские народные танцы в Сочи.