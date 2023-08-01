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Вторник 1 августа

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"В 14 лет случайно": Савичева откровенно о судьбоносном опыте

"В 14 лет случайно": Савичева откровенно о судьбоносном опыте
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Выпускница "Фабрики звезд" рассказала о незабываемом моменте жизни. Юлия Савичева оказалась под давлением.

Яркая певица предалась воспоминаниям о ветреной поре юности, когда ей хотелось думать отнюдь не о школьной литературе. Она росла своенравной девочкой, поэтому повлиять на ее пристрастия было непросто. Юлия Савичева призналась: в 14 лет ее настигло неожиданное увлечение.

С детства певица невзлюбила чтение, хотя ее постоянно заставляли им заниматься в школе. Даже в каникулы бабушка призывала будущую звезду переворачивать книжные листы.

"Но я ни в какую. Бесполезно! И лет в 14 сама случайно наткнулась на "Поющие в терновнике" (автор Колин Маккалоу) и влюбилась в эту книгу", — откровенно заявила Юлия Савичева в беседе с gazetametro.ru.

Семейная сага о любви произвела настолько сильное впечатление на школьницу, что она прочитала ее взахлеб. Этот опыт оказался судьбоносным для певицы — таким образом она приобщилась к литературе и открыла для себя постоянное хобби. Из ненавистного занятия чтение превратилось в увлекательный процесс.

Спустя время, Юлия Савичева начала перебирать произведения классического жанра в соответствии с личными предпочтениями. Она даже решила перечитать книги, которые ей так надоедали в школьные годы.

В библиотеке звезды оказались "Мастер и Маргарита", "Анна Каренина", "Преступление и наказание". Юлия Савичева отметила, что глубинный смысл такой литературы для подростков недосягаем в силу возраста.

1 августа 2023, 09:26
Юлия Савичева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
gazetametro.ru✓ Надежный источник

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