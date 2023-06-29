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Четверг 29 июня

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Опубликована реакция мужа Савичевой на откровенные съемки в новом клипе

Опубликована реакция мужа Савичевой на откровенные съемки в новом клипе
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Юлия Савичева сама на себя не похожа в новом клипе и чрезвычайно откровенна с партнером.

Российская певица Юлия Савичева уже почти десять лет замужем за Александром Аршиновым. У пары есть общая дочь Анна, которая большее количество времени проживает в США с бабушкой и дедушкой. 36-летняя Савичева не раз высказывалась о том, что страдает из-за редких встреч с дочкой, но вся семья понимает, что певице нужно строить карьеру.

Брак Савичевой и ее мужа прошел проверку не только временем, но и шоу-бизнесом, ведь по долгу службы артистке часто приходится сниматься в откровенных сценах ради просмотров клипов и привлечения аудитории.

В очередном клипе на песню "От его голоса" Юлия Савичева вновь снялась в чувственных сценах, которые были как никогда откровенны. Поклонники тут же засыпали Юлию Савичеву вопросами о том, не ревнует ли ее благоверный. Впрочем, певица отметила, что ее муж тоже имеет отношение к шоу-бизнесу, поэтому нормально реагирует на подобные сцены. Он часто обсуждает вместе с Савичевой сценарии и будущие съемки.

Однако на этот раз менеджер Юлии Савичевой даже боялась отправлять съемки ее мужу на согласование, ведь сцены были очень горячи.

"Я записала Аршинову голосовое: "Если ты готов, я отправлю". На что он ответил: "Да, давай уже!" Затем последовало: "Развод!". А я же предупреждала", – рассказала Юлия Савичева.

К счастью, муж просто пошутил.

29 июня 2023, 20:20
Юлия Савичева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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