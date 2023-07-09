Близкие Заворотнюк собрались вместе ради важного события на фоне слухов о болезни актрисы

Умерла звезда советского кино Тесты Басков и Немоляева выступили против убийств Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Воскресенье 9 июля

15:37Признание отца Топалова: почему певец решился на совместные роды с Тодоренко 15:04Юлия Ковальчук объявила о рождении ребенка 14:50"Смотреть нельзя!": Гринева рассказала о вредной для сердца плачевной ситуации 14:30Близкие Заворотнюк собрались вместе ради важного события на фоне слухов о болезни актрисы 13:24Алентову и Меньшову из-за необычного события остановила полиция 12:40Психолог объяснила проблемы Зудиной с созависимыми отношениями: Потеряла индивидуальность 11:07Певица Валерия выдала свой реальный возраст на фото 08:07Он тебя не любит: 5 книг, которые помогут защититься от абьюзеров 06:15Перепевшую хит группы "Мумий Тролль" Бузову защитили от критики: Второе дыхание 04:19Тест: помните популярных блондинок из фильмов СССР? 02:08Самое очевидное отличие самца жирафа от самки – видео 00:02От скромной студентки с комплексами до звезды российского кино: карьера Екатерины Гусевой 22:10Любимые писатели российских звезд: что читают Бузова, Костюшкин и другие 20:05Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией 19:34"Низость и позор": Родион Газманов назвал покинувших Родину звезд предателями 18:42Как Вика Боня из "Дома-2" утоляет жажду 18:16"Жесть!": Собчак сняла себя без косметики и фотошопа 17:31"Молите Бога!": Кормухина поддержала больного Корчевникова 16:55"Свадьба прошла в Москве": Чадов официально женат 16:15"Впереди 2 года лечения": маленький сын Диброва пожаловался на боль 15:43"Деньги не вытрут слезы": Пригожин примкнул к Валерии с крестом 14:30Страсти на кладбище: могилу Жанны Фриске осквернили поклонники 13:33"Звезда ниже уровнем": онкобольную Заворотнюк выставили на посмешище 12:12Милохин показал завтрак из вареных яиц 11:38"Потеря": врач заявила о внезапной беде Киркорова 10:05"Больше никогда": разъяренная Агурбаш закатила скандал на публике 08:08Солнечный удар: первая помощь в три шага 06:35Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть 04:02Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво 02:23Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню 00:09Лучшие ЖК в Новой Москве рядом с метро 22:39Ситуация критическая: Елена Яковлева нуждается в поддержке 20:37"Надо маму любить": партнер Бузовой сообщил о планах на дочь 19:21"Я люблю так": королева шпагатов Волочкова довела себя до экстаза 18:14Ночью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США 16:03"Все решила сама": заказавшей гроб и венки Хитяевой готовят могилу 14:40В Москве продлили желтый уровень погодной опасности 12:50Ксения Бородина намекнула на новые отношения: Засветила своего 11:40Новостройки в ЮВАО подорожали на 106% 11:20Сказка о потерянном времени: почему россияне жалеют о ремонте 11:00Мать семнадцати детей дала советы по развитию инициативности у малышей 10:40Бритни Спирс получила удар от охранника известного спортсмена и обратилась в полицию 09:40Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: объяснил дизайнер 09:10"Хочет отнять у нас дом": потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина 08:49Аферисты придумали новую схему мошенничества с недвижимостью 08:20Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально 08:00Кевин Костнер: Принцесса Диана мечтала сняться в продолжении фильма "Телохранитель" 06:37"Самобытно и простенько, людям зашло": известные певцы раскрыли феномен популярности SHAMAN 04:11Знакомая Гуфа объяснила его женщинам допущенную ими ошибку: Позвольте Леше оставаться собой 02:10Кино – бесплатно: в Подмосковье покажут "Непослушник 2" и другие фильмы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Близкие Заворотнюк собрались вместе ради важного события на фоне слухов о болезни актрисы

Близкие Заворотнюк собрались вместе ради важного события на фоне слухов о болезни актрисы
204

Петр Чернышев заботится о любимой женщине практически в одиночку.

Недавно семья Анастасии Заворотнюк, известной актрисы, почти полным составом появилась на публике. Это стало настоящим событием для поклонников знаменитости, ведь последние годы она избегала появляться на людях из-за своей болезни. Анастасия борется с раком уже несколько лет, и ее близкие всегда были рядом, чтобы поддержать ее в этой трудной борьбе.

Старшая дочь актрисы, Анна, недавно вышла замуж и улетела с мужем в Дубай, а ее сын, Майкл, занят учебой и творчеством. Но несмотря на свои занятости, они всегда находят время для своей мамы. Недавно вся семья отправилась на важное мероприятие, где Майкл получил свой диплом после окончания МГИМО. Даже бывший муж Анастасии, отец Майкла, присутствовал на этом торжестве. Все семейство было счастливо и улыбалось на фотографиях, которые уже появились в Сети. Это свидетельствует о том, что родные актрисы не зацикливаются на негативе и стараются жить своей жизнью, несмотря на трудности.


В то время как семья была на мероприятии, Анастасию поддерживал ее муж, Петр Чернышев. Он делает все возможное, чтобы помочь своей любимой жене в борьбе с болезнью. Недавно стало известно, что он отказался от участия в ледовом шоу в Сочи, чтобы быть рядом с Анастасией и их маленькой дочерью Милой. Это еще раз подтверждает, что семья Заворотнюк-Чернышев держится вместе и поддерживает друг друга в этой сложной ситуации.

9 июля 2023, 14:30
Фото: Boris Kremer/Russian Look/www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

По теме

"Звезда ниже уровнем": онкобольную Заворотнюк выставили на посмешище
Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Признание отца Топалова: почему певец решился на совместные роды с Тодоренко

Признание отца Топалова: почему певец решился на совместные роды с Тодоренко
Михаил Топалов рассказал почему сын пошел на роды вместе с женой. Продюсер Михаил Топалов озвучил свою точку зрения в программе "Секрет на миллион" относительно публичности сына Влада и его жены Регины Тодоренко.

Юлия Ковальчук объявила о рождении ребенка

Юлия Ковальчук объявила о рождении ребенка
Певица поделилась радостной новостью о пополнении в семействе. Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук радостно сообщила о пополнении в своей семье.

"Смотреть нельзя!": Гринева рассказала о вредной для сердца плачевной ситуации

"Смотреть нельзя!": Гринева рассказала о вредной для сердца плачевной ситуации
В Ессентуках открылся кинофестиваль детского кино "Хрустальный источник". Это авторский проект заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди участников этого года – актриса театра и кино Ирина Гринева. Корреспондент "Дни.ру" встретился со звездой фильмов "Доктор Лиза " и "30 свиданий" Ирина Гринева часто снимается в сериалах.

Алентову и Меньшову из-за необычного события остановила полиция

Алентову и Меньшову из-за необычного события остановила полиция
Знаменитостей на дороге остановили сотрудники ДПС. 53-летняя Юлия Меньшова и ее мать, 81-летняя Вера Алентова, оказались в центре необычной ситуации на дороге, когда их машину остановил сотрудник ДПС.

Психолог объяснила проблемы Зудиной с созависимыми отношениями: Потеряла индивидуальность

Психолог объяснила проблемы Зудиной с созависимыми отношениями: Потеряла индивидуальность
Женщина долгие годы находилась в созависимых отношениях. Психолог Любовь Розенберг объясняет, что созависимые отношения могут быть разрушительными для личности.

Выбор читателей

07/07ПтнНочью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США 07/07ПтнСитуация критическая: Елена Яковлева нуждается в поддержке 07/07Птн"Все решила сама": заказавшей гроб и венки Хитяевой готовят могилу 07/07Птн"Я люблю так": королева шпагатов Волочкова довела себя до экстаза 08/07Сбт"Больше никогда": разъяренная Агурбаш закатила скандал на публике 08/07Сбт"Свадьба прошла в Москве": Чадов официально женат