88-летний Александр Ширвиндт срочно просит о помощи

Серьезная проблема требует немедленного разрешения. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт не мог поступить иначе.

88-летний актер является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Президент Московского академического театра сатиры никогда не давал усомниться в его любви к родине. Александр Ширвиндт озабочен судьбой России: сейчас она зависит от количества голосов, которые выступят против аморального законопроекта.

Артист вместе с коллегами призвал президента РФ спасти безнадзорных животных от жестокой массовой гибели и активизации живодеров. Если депутаты примут новый законопроект, то главы регионов смогут принимать решение о легальном убийстве бездомных кошек и собак на деньги государства. Александр Ширвиндт и его коллеги протестуют! Срочно нужна помощь каждого — подпишите петицию.

Неравнодушные зоозащитники, в числе которых есть авторитетные личности, направили Владимиру Путину письмо. Его просят не допустить введения эвтаназии в Закон об ответственном обращении с животными. Собаки и кошки должны проходить стерилизацию и размещаться в приютах, откуда их смогут забрать новые хозяева. Александр Ширвиндт и его единомышленники уверены, светлое будущее России невозможно без милосердия и сострадания.

В семье актера всегда были собаки. Любовь к братьям нашим меньшим Александр Ширвиндт передал и своему сыну. И если в вас теплится хотя бы искорка доброты, подпишите петицию — спасите животных.

