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Розенбаум обратился к Путину с важным заявлением

Розенбаум обратился к Путину с важным заявлением

Александр Розенбаум призвал президента к решительным мерам.

Нынешний период в истории России связан с разительными переменами, на которые нельзя закрывать глаза. Страна всегда стойко выносила невзгоды, благодаря традиционным духовным ценностям — милосердию, гуманизму и справедливости. Народный артист Александр Розенбаум обратился к лидеру государства в надежде, что тот не допустит жестокого беспредела.

Певец вместе с коллегами попросил Путина остановить кровавый законопроект о безнадзорных животных. Губернаторам регионов могут разрешить умерщвлять бездомных собак, причем за счет государства. Александр Розенбаум считает это недопустимым.

Артист и его единомышленники адресовали президенту открытое письмо. Сейчас всем неравнодушным нужно распространить и подписать петицию. Только общими усилиями можно поставить живодеров на место. Александр Розенбаум рассчитывает на поддержку!

Решить проблему безнадзорных животных в России можно гуманным и эффективным способом без убийств. Неужели власти регионов смогут безнаказанно расправляться с беспомощными созданиями, получая за это огромные деньги? Пора бить в набат.

Александр Розенбаум — большой любитель живности. Разделите с ним это чувство и подпишите петицию, сделайте доброе дело.

3 июля 2023, 20:40
Александр Розенбаум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Change.org — подпишите петицию✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Билан обрел друга, Орлова семью, а Моргенштерн опыт: Как звезды приютили бездомных животных

Дима Билан с котом. Фото: vk.com/bilan_dima
Ольга Орлова. Фото: vk.com/olgaorlova1311
Моргенштерн. Фото: кадр Youtube/MORGENSHTERN/video by Frame Tamer
Сергей Лазарев с собаками. Фото: vk.com/sergeylazarev

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