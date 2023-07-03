Розенбаум обратился к Путину с важным заявлением

Александр Розенбаум призвал президента к решительным мерам.

Нынешний период в истории России связан с разительными переменами, на которые нельзя закрывать глаза. Страна всегда стойко выносила невзгоды, благодаря традиционным духовным ценностям — милосердию, гуманизму и справедливости. Народный артист Александр Розенбаум обратился к лидеру государства в надежде, что тот не допустит жестокого беспредела.

Певец вместе с коллегами попросил Путина остановить кровавый законопроект о безнадзорных животных. Губернаторам регионов могут разрешить умерщвлять бездомных собак, причем за счет государства. Александр Розенбаум считает это недопустимым.

Артист и его единомышленники адресовали президенту открытое письмо. Сейчас всем неравнодушным нужно распространить и подписать петицию. Только общими усилиями можно поставить живодеров на место. Александр Розенбаум рассчитывает на поддержку!

Решить проблему безнадзорных животных в России можно гуманным и эффективным способом без убийств. Неужели власти регионов смогут безнаказанно расправляться с беспомощными созданиями, получая за это огромные деньги? Пора бить в набат.

Александр Розенбаум — большой любитель живности. Разделите с ним это чувство и подпишите петицию, сделайте доброе дело.