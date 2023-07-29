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Суббота 29 июля

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"Мне не нужен цыганский табор": Водонаева высказалась о семье Прилучного

"Мне не нужен цыганский табор": Водонаева высказалась о семье Прилучного
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Павел Прилучный вместе с семьей отправился на отдых.

Вот уже больше года актер счастлив в браке с Зепюр Брутян. Весной у пары родился сын Микаэль, и спустя всего три месяца супруги решили слетать всей семьей на отдых.

В личном блоге Павел Прилучный поделился снимком с семьей. Актер отправился в отпуск с женой, маленьким сыном, мамой и детьми от союза с Агатой Муцениеце. Мия и Тимофей выглядят очень счастливыми рядом с папой и его новой супругой.

Судя по всему, у них прекрасные отношения. Зепюр Брутян делится идиллическими кадрами из отпуска, на которых играет с наследниками мужа от предыдущего брака. В комментариях народ радуется, наконец-то у Павла Прилучного все хорошо в семье, и выяснения отношений с Агатой Муцениеце остались позади.

Правда, не все оценили отдых актера в компании большой семьи. Алена Водонаева в личном блоге написала, что именно поэтому она встречается с молодыми мужчинами без детей. По словам выпускницы "Дома-2" ей не нужна семья, и она устает от лишнего шума.

"Мне не нужен цыганский табор", – высказалась Алена Водонаева под фотографией Павла Прилучного с семьей.

При этом бизнес-леди отметила, что поддерживать цивилизованные отношения и общение с бывшими – залог здоровой психики детей.

29 июля 2023, 13:31
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телегрм-канал Алены Водонаевой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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