"Буду поклоняться сатане": Сделавшая странный алтарь Водонаева показала лицо

Водонаева всегда была немного чудаковатой.

Российская телеведущая и бывшая звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева шокировала странным признанием. Она заявила, что хочет сделать ремонт в новой квартире в Хамовниках и сделать там... "сатанинский алтарь".

По словам Водонаевой, она всегда мечтала жить в этом районе в своей квартире, и теперь хочет сделать там дизайнерский ремонт. Сейчас там подходит к концу отделка.

"Я себе сделаю сатанинский алтарь в западной части квартиры. Там возведут статую Бафомета, ее уже отлили, и я буду там поклоняться сатане", – неожиданно призналась Алена Водонаева.

Ведущая сразу сделала оговорку, что она не шутит и реально мечтает создать такой алтарь в своей квартире. Такое заявление шокировало ее подписчиков.

Кроме того, Алена Водонаева показала черные пластиковые тапки в виде злостно улыбающихся черепов, а также руки с когтями, черные рамы для фотографий и красные свечи.

Днем ранее 40-летняя Алена Водонаева опубликовала фото, на котором предстала на Красной площади в Москве и подписала снимок не менее странно: "Зло вернулось домой".

Напомним, Алена Водонаева воспитывает 12-летнего сына Богдана, которого родила от бывшего мужа, бизнесмена Алексея Малакеева. Алена очень переживает за жизнь единственного ребенка и постоянно печется о его психике.