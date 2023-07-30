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Суббота 29 июля

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"Зависим от адреналина": нумеролог предрекла резкие перемены в жизни Прилучного

"Зависим от адреналина": нумеролог предрекла резкие перемены в жизни Прилучного
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Павел Прилучный счастлив в браке с новой женой. Надолго ли это?

Нумеролог Фарида Красавкина рассказала, что происходит в жизни Павла Прилучного на данный момент и что его ждет в будущем. "Сейчас это прорыв, это движение, взлет. То есть, знак говорит о том, что человек будет двигаться вперед, но здесь, конечно же, будет зависеть от того, как сам Павел будет держать эти бразды правления. Есть определенная энергия прорыва, командировок, путешествий, передвижений — как заграницу, так и в пределах Российской Федерации", — считает эксперт.

Красавкина отметила, что в целом по карьерной реализации знаки очень хорошие. "Жизнь кипит, есть смена декораций, смена людей, много событий, возможность выйти в какую-то власть, повстречать людей. Он и так в своей стезе, в своем предназначении. Зеркальные цифры, говорят о том, что он шикарный оратор, он может быть хорошим отцом в плюсе. Соответственно он может соблюдать традиции семьи, поддерживать рот, но это плюсовые качества. Так как он зависим от адреналина, ему очень важны перемены, экстрим, эмоции, что-то такое экзотическое, что-то необычное", — добавила она.

Нумеролог увидела, что Павла интересует возможность получения крупных денег. При этом знаки показывают "влюбленность по уши". "Человек счастлив, человек кайфует. Вероятно, в дальнейшем будут поездки с семьей. Это может быть поездка в другую страну, либо вообще миграция. Карта Прилучного также показывает строительство дома, покупку квартиры. Если это не получится осуществить, то всему виной заболевание, либо хирургическое вмешательство. Это под большим вопросом, просто ему придется потратить много сил и времени для того, чтобы реализовать этот проект, он может быть какой угодно", — заявила специалист.

Фото: Фарида Красавкина

Эксперт напомнила, что Прилучный импульсивный, эмоциональный, зависимый от настроения человек. Для него текущее время — год перемен, его личный год. Это будет длиться до ноября 2023 года. А с ноября начинается его личный следующий год. Это будет календарный 2024-й — тут уже могут быть проблемы в семье.

"Проблема в том, что ко всему прочему Павел склонен к изменам и предательствам. Знак говорит о том, что он может повторить ту же ошибку, которую я повторил в прошлой жизни. Обычно у таких людей бывает два-три брака за всю жизнь, множество детей и так далее. Также у него есть еще определенный психологический барьер — он вносит старые отношения в новые.

Павлу нужны постоянные перемены. Его нынешняя супруга может устраивать его во всем, потому что она очень харизматична, красива внешне, у нее еще вот внутренняя энергия, которая постоянно видоизменяются. Так или иначе, в 2024 календарном году нумеролог увидела конфликты, ссоры на фоне ревности. Помимо прочего, в этот период Павла ждет какой-то глобальный проект. Ему нужно будет уделять этому очень много сил и времени, чтобы реализовать задуманное", — резюмировала нумеролог.


30 июля 2023, 02:09
Павел Прилучный. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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