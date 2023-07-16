Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото

Пенсионерка Людмила Порывай выглядит другим человеком. Наташа Королева показала мать.

Исполнительница хита "Синие лебеди" иногда подает весточки о жизни любимой родственницы. А поклонники все чаще шепчутся, что с годами Наташа Королева становится похожа на маму. Однако немногие видели настоящую Людмилу Порывай — без профессионального грима и тонны косметики.

Та самая 77-летняя дама, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, выглядит для своего возраста потрясающе. В социальной сети Наташа Королева опубликовала кадры из санатория в Кисловодске, где отдыхает вместе с мамой.

Людмила Порывай в объективе дочери изменилась до неузнаваемости. Никаких пестрых одежд, напомаженных губ и раскрашенных глаз. Более того, мама Наташи Королевой будто разгладила кожу. Что послужило причиной внезапного омоложения — здоровый образ жизни, пластическая операция или банальная ретушь? Вопрос остается открытым.

Певица решила снять еду, которую мама предпочла на завтрак. Людмила Порывай, несмотря на объемы тела, захотела отведать булочку. Наташа Королева возмутилась, что себе такое удовольствие позволить не может. В сутки она потребляет не более 1200 калорий, чтобы беречь фигуру.

Стоит отметить, что Людмила Порывай все-таки не изменила яркий цвет волос. На ролике, снятом дочерью, она запечатлена не слишком активной и даже слегка заторможенной. Наташа Королева не стала уделять этому вопросу внимание. Она любит маму со всеми достоинствами и недостатками.