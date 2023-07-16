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Воскресенье 16 июля

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Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото

Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото
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Пенсионерка Людмила Порывай выглядит другим человеком. Наташа Королева показала мать.

Исполнительница хита "Синие лебеди" иногда подает весточки о жизни любимой родственницы. А поклонники все чаще шепчутся, что с годами Наташа Королева становится похожа на маму. Однако немногие видели настоящую Людмилу Порывай — без профессионального грима и тонны косметики.

Та самая 77-летняя дама, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, выглядит для своего возраста потрясающе. В социальной сети Наташа Королева опубликовала кадры из санатория в Кисловодске, где отдыхает вместе с мамой.

Людмила Порывай в объективе дочери изменилась до неузнаваемости. Никаких пестрых одежд, напомаженных губ и раскрашенных глаз. Более того, мама Наташи Королевой будто разгладила кожу. Что послужило причиной внезапного омоложения — здоровый образ жизни, пластическая операция или банальная ретушь? Вопрос остается открытым.

Фото: соцсети Наташи Королевой

Певица решила снять еду, которую мама предпочла на завтрак. Людмила Порывай, несмотря на объемы тела, захотела отведать булочку. Наташа Королева возмутилась, что себе такое удовольствие позволить не может. В сутки она потребляет не более 1200 калорий, чтобы беречь фигуру.

Фото: соцсети Наташи Королевой

Стоит отметить, что Людмила Порывай все-таки не изменила яркий цвет волос. На ролике, снятом дочерью, она запечатлена не слишком активной и даже слегка заторможенной. Наташа Королева не стала уделять этому вопросу внимание. Она любит маму со всеми достоинствами и недостатками.

16 июля 2023, 15:10
Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Наташа Королева посоревновалась с мамой в стиле

Наташа Королева с мамой Людмилой
Татьяна Буланова
Ирина Круг
Вилли Токарев
Музыкальный коллектив "Хор Турецкого"
Александр Розенбаум
Кристина Орбакайте
Стас Михайлов и Александр Маршал
Александр Буйнов и Олег Газманов
Денис Майданов с женой Натальей
Михаил Шуфутинский со своими танцовщицами
Александр Буйнов
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев

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