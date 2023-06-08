Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала

Российская артистка разбилась в ДТП Тесты Кравец о причине смерти мужа Гурцкая Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Четверг 8 июня

15:00"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом 14:40Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала 14:20Российская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе 14:20"Не хит точно": Поклонники разбранили новую песню Королевой 14:00Родные делят огромное наследство Градского в суде 13:40"Горы пытались от нас избавиться": звезда фильма "Прямой эфир" рискнула жизнью на съемках 13:20Бросившую пить Волочкову сняли с бокалом 13:00Борисова похвасталась дорогущим подарком от тайного спонсора 12:40Малышева и проктолог объявили о последствиях неправильного лечения анальных трещин 12:20“Я была старая, он – глупый”: Кудрявцева поздравила мужа с оловянной свадьбой 12:00Кузьмин оставил жену мерзнуть в подъезде посреди ночи 11:40Стеклобой, стропорез и подзорная труба: 70-летний Вассерман поразил содержимым карманов 11:20"Метастазы в мозгу": Онкобольная звезда "Зачарованных" показала кадры из больницы 11:00Как сократить время уборки квартиры: советы от дизайнера интерьера 10:40"В приюте для бездомных": певец Данко рассказал о жизни Стаса Барецкого 10:20Риелтор предсказал падение цен на недвижимость в России 10:00Звезда "Дома-2" готовится к выскабливанию из своего тела мертвого ребенка 09:4040-летняя жена Николаева назвала любимые процедуры для лица 09:20Андрей Малахов описал момент смерти не вышедшего из комы отца 09:00"Надо было вовремя уходить": Соседов о горькой доле покинувшей Родину жене иноагента Пугачевой 08:40"Ждала три года": Костенко купила просторную квартиру без участия Тарасова 08:20Подавший иск против газеты принц Гарри не смог ответить на простые вопросы в суде 08:00Ветврач рассказал об обработке животных от насекомых 06:15Доктор Мясников дал советы по улучшению самочувствия в плохую погоду 04:41Важный совет: эксперт предостерегла всех, кто хочет отомстить бывшим 02:07Жена Шварценеггера узнала о рожденном домработницей сыне 00:13Бросившая спорт Загитова с лопатой шокировала образом дачницы 21:30"Больше я таких не видела": Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова 21:10Сына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом: названа причина 20:38"Я не хотел на роды": Топалов про молящую о клизме Тодоренко во время схваток 20:15Сладкий сюрприз: три слитка золота россиянка замаскировала под шоколад 19:59Лидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже после инфаркта: подробности 19:19Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена 18:30Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности 18:10Драка и изнасилование в Подмосковье: подозреваемые задержаны 18:03Скончался соавтор программы "Спокойной ночи, малыши!" Меерзон 17:36Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга 16:40Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео 16:2056-летняя Литвинова оголилась для модной съемки 16:00Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой 15:40Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 15:20Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео 15:00"Нацелены на это": стилист рассказал о скандальных образах Бузовой 14:40Певица Валерия восхитила поклонников теплыми отношениями с бывшей женой Пригожина 14:2092-летний Иван Краско прокомментировал близкие отношения с 28-летней помощницей 14:00Недавно родившая жена Прилучного показала лицо без фильтров и макияжа 14:00Округлившаяся Бузова опровергла новости о своей беременности 14:00Бытовые проблемы заставили Бородину задуматься о переезде из частного дома в город 13:40СМИ: Пугачева может вернуться в Россию из-за будущего детей 13:20Лучшие новостройки Москвы у парков
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала

Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала
132

Полина Диброва обрадовала поклонников звездной семьи. Оказывается, Дибров еще ого-го!

Жена российского телеведущего Дмитрия Диброва сообщила радостную новость. В своем телеграм-канале Полина Диброва опубликовала тизер к новому проекту своего мужа, где он выступает в качестве ведущего. Речь идет о новом музыкально-психологическом шоу "Сессия", в эфире которого Дмитрий Дибров вместе с экспертом-психотерапевтом комментируют психологические проблемы и травмы известных артистов, которые неизменно накладывают отпечаток на их творчество.

После увольнения с Первого канала для Диброва это первая новая работа.В эфире шоу приглашенные звезды откровенно говорят о том, что их вдохновляет на творчество, и порой это очень неприятные вещи. В конце выпуска герой исполняет самую свою яркую песню.

Премьера состоялась 8 июня в 12:00 мск на платформе VK Видео. В первом выпуске приглашенным гостем стал 43-летний российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста.

В беседе с Дмитрием Дибровым артист признался, что на протяжении карьеры у него было множество псевдонимов, и это его альтер-эго. Рэпер уверен, что это психологический диагноз. Психолог подтвердил, что это вариант раздвоения личности.

По словам Вакуленко, Баста – это тот персонаж, которым он хотел бы жить. Однако из него постоянно вылезал Ноггано. Он испытывал мрак и тяжелые ощущения. Он "является хранилищем для детских травм", отметил психолог. Баста согласился с этим вердиктом.

8 июня 2023, 14:40
Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Полина Диброва/ Телеграм• Требует проверки

По теме

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров
Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой

Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии и прокомментировала новость о гипертонии. В последнее время в Сети постоянно появляются новости о том, что тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова якобы то и дело попадает в больницу.

"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом

"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом
Танцовщица жестко ответила сплетникам, которые осудили ее после снимка в кафе. О пагубных привычках Анастасии Волочковой общественность шепчется уже давно.

Российская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе

Российская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе
Рэп-исполнительница скончалась на месте в результате полученных травм. Смертельная авария произошла вчера, 8 июня, в Казани.

"Не хит точно": Поклонники разбранили новую песню Королевой

"Не хит точно": Поклонники разбранили новую песню Королевой
Наташа Королева представила на суд поклонников новую композицию. Некоторые россияне считают, что своей известностью певица обязана бывшему мужу Игорю Николаеву.

Родные делят огромное наследство Градского в суде

Родные делят огромное наследство Градского в суде
Александр Градский оставил наследство на сумму более миллиарда рублей. Народный артист России Александр Градский ушел из жизни 26 ноября 2021 года, оставив после себя огромное не только духовное, но и материальное наследство.

Выбор читателей

07/06Срд"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая 06/06Втр"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 06/06Втр"Очень переживает": опубликованы кадры пустующих мест на концерте Галкина* 06/06Втр"Поделом вам всем!": Барановская закричала на шоу Первого канала 07/06СрдРезко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 06/06Втр"А где же муженек?": Наташа Королева выставила фото с другим