Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала

Полина Диброва обрадовала поклонников звездной семьи. Оказывается, Дибров еще ого-го!

Жена российского телеведущего Дмитрия Диброва сообщила радостную новость. В своем телеграм-канале Полина Диброва опубликовала тизер к новому проекту своего мужа, где он выступает в качестве ведущего. Речь идет о новом музыкально-психологическом шоу "Сессия", в эфире которого Дмитрий Дибров вместе с экспертом-психотерапевтом комментируют психологические проблемы и травмы известных артистов, которые неизменно накладывают отпечаток на их творчество.

После увольнения с Первого канала для Диброва это первая новая работа.В эфире шоу приглашенные звезды откровенно говорят о том, что их вдохновляет на творчество, и порой это очень неприятные вещи. В конце выпуска герой исполняет самую свою яркую песню.

Премьера состоялась 8 июня в 12:00 мск на платформе VK Видео. В первом выпуске приглашенным гостем стал 43-летний российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста.

В беседе с Дмитрием Дибровым артист признался, что на протяжении карьеры у него было множество псевдонимов, и это его альтер-эго. Рэпер уверен, что это психологический диагноз. Психолог подтвердил, что это вариант раздвоения личности.

По словам Вакуленко, Баста – это тот персонаж, которым он хотел бы жить. Однако из него постоянно вылезал Ноггано. Он испытывал мрак и тяжелые ощущения. Он "является хранилищем для детских травм", отметил психолог. Баста согласился с этим вердиктом.