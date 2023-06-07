Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена

Брат Сафронова умер от отравления водкой Тесты SHAMAN подвергся критике Кушанашвили Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Среда 7 июня

19:19Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена 18:30Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности 18:10Драка и изнасилование в Подмосковье: подозреваемые задержаны 18:03Скончался соавтор программы "Спокойной ночи, малыши!" Меерзон 17:36Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга 16:40Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео 16:2056-летняя Литвинова оголилась для модной съемки 16:00Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой 15:40Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 15:20Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео 15:00"Нацелены на это": стилист рассказал о скандальных образах Бузовой 14:40Певица Валерия восхитила поклонников теплыми отношениями с бывшей женой Пригожина 14:2092-летний Иван Краско прокомментировал близкие отношения с 28-летней помощницей 14:00Недавно родившая жена Прилучного показала лицо без фильтров и макияжа 14:00Округлившаяся Бузова опровергла новости о своей беременности 14:00Бытовые проблемы заставили Бородину задуматься о переезде из частного дома в город 13:40СМИ: Пугачева может вернуться в Россию из-за будущего детей 13:20Лучшие новостройки Москвы у парков 13:00"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая 12:40В России хотят лицензировать деятельность риелторов 12:20Весь в долгах: объявившего себя наследником Зайцева ищут приставы 12:00Состояние госпитализированной с подозрением на инсульт Федосеевой-Шукшиной изменилось 11:40Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы 11:20Почему важно зарегистрировать право собственности на частный дом 11:00Какая перепланировка запрещена в квартирах 10:40Мамаева перенесла операцию из-за сместившегося импланта 10:20Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом 10:00Инъекции, похудение и не только: эксперт рассказала о преображении российских звезд 09:58"Вид обалдеть": певица Слава показала новую квартиру 09:25В России подешевела аренда квартир 09:07Любовь Успенская озвучила причину частых походов к врачу 08:58Асмус показала поцелуи с новым возлюбленным 08:40"Детский сад": Россияне посмеялись над актерскими способностями Волочковой 08:20Только 8% квартир продается в готовых ЖК 08:00МЧС предупредило россиян о правилах безопасности на воде 06:077 правил грамотной организации рабочего пространства 04:28Проточный или накопительный: плюсы и минусы водонагревателей 02:21Чем опасен не вынесенный вовремя мусор 00:07В Подмосковье стартовали продажи в 3 ЖК 21:30"А где же муженек?": Наташа Королева выставила фото с другим 20:45Принц Гарри дал показания в суде: событие называют историческим 20:00"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 19:40Девочка выросла: юная звезда "Закрытой школы" выходит замуж 19:20"Повреждение мозга": нарколог усомнился в способности Волочковой отказаться от алкоголя 19:00ДТП с участием дочери Пореченкова оказалось газетной уткой 18:40Таролог объяснила госпитализацию Федосеевой-Шукшиной: Высшие силы решают 18:20"Поделом вам всем!": Барановская закричала на шоу Первого канала 18:00Кончаловский показал семейную реликвию 17:40"Всегда и постоянно": Сябитова заговорила о мужской лжи 17:20Беременная звезда "Дома-2" столкнулась с тревожными симптомами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена

Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена
60

Журналисты выяснили, кто стал близок Полине Гагариной.

Пока бывший муж Полины Гагариной то тут, то там выходит с новой спутницей, сама певица от него не сильно-то и отстает. Долгое время общественность была уверена, что блондинка встречается с продюсером Владимиром Чинаевым. Однако, то ли увлечение уже в прошлом, то ли это были лишь слухи.

Очевидцы, оказавшиеся случайно в Нарышкинском сквере, вряд ли подозревали, что засвидетельствуют настоящую сенсацию. Благодаря расторопным папарацци фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети.

Личность его уже установлена: новой пассией Полины Гагариной стал участник ее подтанцовки Станислав Миков, с которым певица работает уже пятый год.

Что же известно про мужчину, которого Гагарина крепко держала за руку? Ему 36 лет, ранее он состоял в отношениях с танцовщицей группы "Руки Вверх". Те, кто уже успел поразглядывать снимки пары, уверяют, что от артистов исходит атмосфера серьезных отношений, а сами они светятся счастьем.

К слову, ранее скрытная Гагарина уже пыталась подогреть интерес публики к своему новому роману. Призналась певица как-то в том, что влюбилась в своего коллегу, с которым они вот уже 5 лет трудятся рука об руку.


7 июня 2023, 19:19
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Super✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гагарина в неизменном мини и Самбурская в образе куклы: в чем звезды появились на премии RU.TV

Фото: пресс-служба

По теме

Спровоцировавший слухи о новом романе экс-муж Гагариной появился на сайте знакомств
Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности

Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности
Актриса Ольга Кузьмина сообщила о скором пополнении в семье. Ольга Кузьмина прославилась еще в детстве благодаря киножурналу "Ералаш".

Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга

Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга
Дарья Донцова рассказала, о чем думала во время болезни. В марте этого года ушел из жизни муж Дарьи Донцовой – психолог Александр Донцов, который долгое время боролся с раком кишечника.

Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео

Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео
Блогерша Айза, известная как бывшая жена Гуфа, раскритиковала певицу Славу. На днях певица Слава имела неосторожность опубликовать в популярной социальной сети видео, на котором она разнесла в пух и прах артистов, покинувших Россию в столь трудный момент.

56-летняя Литвинова оголилась для модной съемки

56-летняя Литвинова оголилась для модной съемки
Рената Литвинова поучаствовала в необычной фотосессии. Рената Литвинова создала вокруг себя окружение из лиц творческих и причастных к искусству.

Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой

Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой
Скандальный Гоген Солнцев пытается забыть экс-супругу. Были времена, когда Гоген Солнцев вместе с пожилой женой Екатериной Терешкович развлекал зрителей передачи Андрея Малахова личными драмами, разборками, скандалами.

Выбор читателей

06/06Втр"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 06/06ВтрКрасавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова 05/06ПндБарецкий решил отдать замок Пугачевой своей "внебрачной дочери" Грете Тумберг 05/06ПндДочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной 06/06ВтрУмер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание 06/06Втр"Очень переживает": опубликованы кадры пустующих мест на концерте Галкина*