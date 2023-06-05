Дочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной

Федосеева-Шукшина в реанимации Тесты Лена Катина раскрыла пол будущего ребенка Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Понедельник 5 июня

21:40"После Мальдив решила": Волочкова круто изменила жизнь 21:30Дочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной 21:11Как Иван-дурак в замок Гарибальди ходил: сказка на новый лад 20:30Пополнение в королевской семье: родила внучка Елизаветы II 19:40Ольга Сутулова рассказала о своем браке с Евгением Стычкиным 19:20Ноги от ушей: Мисс Вселенная Оксана Федорова станцевала в роскошном платье 19:00"Не верьте!": Хилькевич предостерегла поклонников от мошенников 18:40Иосиф Пригожин и Валерия отмечают годовщину свадьбы 18:20"Первый съемочный день": Гузеева показала уникальные кадры со съемок летнего шоу 18:00Трагедия в Воскресенске: мать погибла от рук своего сына 17:40Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы 17:20Ксения Собчак ответила певице Славе после резких высказываний в свой адрес 17:00Состояние тяжелое: Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию 16:40В Индии молодожены умерли во время первой брачной ночи 16:00Как питаться с брекетами: советы стоматолога для исправляющих прикус 15:40"Это подделка": Блогер рассказал про обман Бони на Каннском кинофестивале 15:3010-летняя девочка утонула в Новосибирской области 15:20Вдова показала подросшего сына Бориса Грачевского 15:00"Надо идти дальше": Фомин о новом спутнике жизни овдовевшей Гурцкая 14:40"Я люблю тебя": Подольская трогательно поздравила сына 14:30Известный блогер раскритиковал Собчак за выступление у Блиновской 14:20Девять человек скончались от отравления алкоголем в двух регионах России 14:00Ольга Бузова публично высмеяла бывшего мужа 13:40"Не смогла остановиться": вскрылись интересные занятия вдовы Этуша по ночам 13:20Надежда Бабкина высказалась о причинах отъезда Аллы Пугачевой из России 13:00Поклонники восхитились снимком Асмус с молодым возлюбленным 12:40Бузова оконфузилась во время бесплатного концерта в Омске 12:20В Подмосковье сожитель женщины избил ее детей 12:00Борисова намекнула на роман с бывшим мужем Булановой 11:40Живущей в Израиле жене иноагента Пугачевой грозит лишение российской пенсии 11:20Максим Галкин* намекнул на роскошную недвижимость в США у Кристины Орбакайте 11:10"Поймала модную волну": эксперт оценила необычный внешний вид Ивлеевой 11:00Спровоцировавший слухи о новом романе экс-муж Гагариной появился на сайте знакомств 10:40Популярность ипотечных кредитов в мае объяснил эксперт 10:20Лена Катина раскрыла пол и имя будущего малыша 10:00Сын Муравьевой женился после недавнего развода 09:40Анну Седокову заметили в компании мужчины после публичной ссоры с супругом 09:40Лучшие новостройки Москвы рядом с рекой 09:20Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом 09:00Почему россияне начали распродавать новые квартиры 08:40Вера Брежнева ужаснула впалыми щеками и бледностью 08:20Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2023 года 08:00Гоше Куценко предрекли мощный кризис в отношениях 06:02Разбитое сердце, болезнь и надежда: Брыльска отмечает 82-летие 04:18"Ей нужна помощь": что держит Пугачеву в России? 02:10Lila Arabic x Munterra: ближневосточная кухня обосновалась на московской крыше 00:02Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство 22:03Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров 20:15Рецепт Михаила Ефремова: гречка с грибами 18:14Дмитрий Дибров рассказал, почему не смотрит шоу Ксении Собчак
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Дочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной

Дочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной
107

Ольга Шукшина раскрыла детали госпитализации матери.

В понедельник, 5 июня стало известно о том, что 84-летнюю народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимационное отделение одной из московских клиник с подозрением на ишемический инсульт. СМИ сообщали, что врачи проводят полное обследование актрисы.

Позже на связь вышла младшая дочь Лидии Николаевны Ольга. По ее словам, артистка находится в "одном из лучших лечебно-профилактических учреждений" в связи с плановым обследованием. "Давайте не будем мешать профессионалам заниматься своей работой... и не создавать информационный шум вокруг этого события", – приводит слова дочери знаменитости Пятый канал.

Ольга отметила, что ее мать сейчас находится в надежных руках, а также добавила: "Я с ней постоянно". При этом Шукшина ничего не сказала о состоянии Лидии Николаевны. По данным СМИ, состояние артистки оценивается как тяжелое.

Немного ясности внесла подруга актрисы и ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. "На данный момент надеемся, что опасность миновала: все самое страшное позади", – цитирует Вербицкую-Линник MK.RU. По ее словам, сейчас врачи пытаются установить точный диагноз.

Лидия Федосеева-Шукшина – знаменитая советская и российская актриса. Она не снимается в кино с 2018 года. В ее фильмографии почти 100 проектов.

5 июня 2023, 21:30
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Федосеева-Шукшина, Куравлев и другие: знаменитости, угодившие в дом престарелых

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Варвара-краса, длинная коса&quot; (1969)

По теме

"Все упирается в деньги": Мария Шукшина об отвратительной судебной тяжбе с родными сестрами

Сестре Марии Шукшиной не позволили навести порядок на могиле отца

"После Мальдив решила": Волочкова круто изменила жизнь

"После Мальдив решила": Волочкова круто изменила жизнь
Анастасия Волочкова сделала важный шаг навстречу светлому будущему. Звезды работают так много, что им просто необходимо отдых после тяжелого дня.

Пополнение в королевской семье: родила внучка Елизаветы II

Пополнение в королевской семье: родила внучка Елизаветы II
33-летняя принцесса Евгения Йорская сообщила о радостном событии. В британской королевской семье пополнение.

Ольга Сутулова рассказала о своем браке с Евгением Стычкиным

Ольга Сутулова рассказала о своем браке с Евгением Стычкиным
Семейная жизнь двух артистов никогда не бывает серой. Евгений Стычкин познакомился с Ольгой Сутуловой на съемках кино в 2007-м. Несколько лет их роман длился без штампа в паспорте, но без свадьбы все же не обошлось. В прошлом году у супругов был юбилей — десятилетие брака.

Ноги от ушей: Мисс Вселенная Оксана Федорова станцевала в роскошном платье

Ноги от ушей: Мисс Вселенная Оксана Федорова станцевала в роскошном платье
Оксана Федорова продемонстрировала свой талант танцовщицы. Яркой и сочной картинкой, сравнимой лишь с залежами свежайшей клубники на прилавках Центрального или Усачевского рынков, поделилась сегодня Оксана Федорова.

"Не верьте!": Хилькевич предостерегла поклонников от мошенников

"Не верьте!": Хилькевич предостерегла поклонников от мошенников
Актриса Анна Хилькевич напомнила фанатам об осторожности в Сети. Анна Хилькевич – знаменитая российская актриса.

Выбор читателей

03/06СбтНаша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна 04/06ВскВ Сеть утекли реальные кадры с выступления Максима Галкина* 04/06Вск"Устроила танцы на костях": Пугачеву призвали выйти на дискуссию 04/06ВскВыпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой 04/06ВскПевица Слава осудила поступок Ксении Собчак: Трусость – самое подлейшее 04/06ВскТодоренко и Топалов заговорили о разводе