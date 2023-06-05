54-летняя Буланова вышла замуж Тесты Галкин* остался иноагентом по решению суда Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Понедельник 5 июня

11:10"Поймала модную волну": эксперт оценила необычный внешний вид Ивлеевой 11:00Спровоцировавший слухи о новом романе экс-муж Гагариной появился на сайте знакомств 10:40Популярность ипотечных кредитов в мае объяснил эксперт 10:20Лена Катина раскрыла пол и имя будущего малыша 10:00Сын Муравьевой женился после недавнего развода 09:40Анну Седокову заметили в компании мужчины после публичной ссоры с супругом 09:40Лучшие новостройки Москвы рядом с рекой 09:20Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом 09:00Почему россияне начали распродавать новые квартиры 08:40Вера Брежнева ужаснула впалыми щеками и бледностью 08:20Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2023 года 08:00Гоше Куценко предрекли мощный кризис в отношениях 06:02Разбитое сердце, болезнь и надежда: Брыльска отмечает 82-летие 04:18"Ей нужна помощь": что держит Пугачеву в России? 02:10Lila Arabic x Munterra: ближневосточная кухня обосновалась на московской крыше 00:02Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство 22:03Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров 20:15Рецепт Михаила Ефремова: гречка с грибами 18:14Дмитрий Дибров рассказал, почему не смотрит шоу Ксении Собчак 17:41В Сеть попало еще одно видео Панина с собакой 16:24В Сеть утекли реальные кадры с выступления Максима Галкина* 15:29Тодоренко и Топалов заговорили о разводе 14:52Дженнифер Энистон поделилась болью из-за потери любимого 14:24Певица Слава осудила поступок Ксении Собчак: Трусость – самое подлейшее 13:49Виторган задолжал миллионы из-за роскошной жизни в Москве 13:15Стилист Лисовец негативно высказался о россиянах после путешествия в поезде 12:13"Жертва американской пропаганды": политик Роман Худяков высказался о Марии Машковой 11:55Артур Смольянинов*: как бывший актер бросил детей и сбежал за границу 10:43Наташа Королева откровенно поделилась переживаниями из-за развода 08:00Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой 06:07Рак, развод и жизнь сначала: Анджелине Джоли исполнилось 48 04:05"Устроила танцы на костях": Пугачеву призвали выйти на дискуссию 02:17Дружба теленка с лошадью умилила Сеть (видео) 00:01Троица: приметы и традиции в светлый праздник 4 июня 22:04Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна 21:00Телезрители обрушились с критикой на шоу "Голос" из-за победы протеже Полины Гагариной 20:08Виторган дал секретный рецепт жареной картошки: Любимое блюдо 18:00На грани развода: Анна Седокова не может найти с мужем общий язык 17:00Одинокая жизнь: как проводила последние дни Елизавета II перед кончиной 16:43Наташа Королева рассказала о первом гонораре в своей жизни: потратила на импортные вещи 15:20Решетова подверглась нападкам из-за своего внешнего вида 13:40"Меня ничего не останавливает": 56-летняя Литвинова показала стильный кадр 13:12Стилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой 13:00Пелагея поразила всех своим новым образом после детокса 12:32Отец Филиппа Киркорова отметил 91-летие 12:00Источник сообщил о нежелании Пугачевой продавать семейный замок в деревне Грязь 11:00Наталья Бочкарева раскрыла тайну имени своего младшего сына 10:00Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы 09:20Как легко и быстро отказаться от сладкого? Совет эндокринолога 08:00Как защитить детей: 6 правил для родителей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Поймала модную волну": эксперт оценила необычный внешний вид Ивлеевой

"Поймала модную волну": эксперт оценила необычный внешний вид Ивлеевой
3

Тренер-колорист международного уровня поделилась профессиональным взглядом на новый образ звезды.

Настя Ивлеева входит в число знаменитостей, которые любят удивлять публику новыми образами. Блогерша регулярно проводит эксперименты над собственной внешностью, перекрашивает волосы в разные цвета и примеряет на себя новые стили. Казалось, поклонники звезды уже давно привыкли к ее частым внешним трансформациям. Однако Насте до сих пор удается периодически их шокировать.

Не так давно экс-ведущая "Орла и решки" в очередной предстала перед публикой в новом имидже. Ивлеева изменила форму бровей, выщипав их до тонких "ниточек", и начала выбирать для себя образы, напоминающие моду давно минувших лет. Некоторые считают такой стиль чересчур необычным и не перестают критиковать блогершу. А вот тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина считает, что знаменитость смотрится в новом образе органично.

Основатель школы колористики "Игры разума" и создатель бренда по уходу за волосами "Пилюля" в беседе с "Дни.ру" напомнила, что ретро стиль сейчас в тренде. А знаменитой блондинке, по мнению эксперта, подходит практически все. В том числе экстравагантная объемная прическа, с которой она предстала перед поклонниками совсем недавно.

"Можно смело сказать, что Настя поймала модную волну. Такая прическа однозначно будет на пике популярности, Настя просто действует на опережение", – оценила необычный внешний вид звезды эксперт.

Многие отмечали, что новая укладка Насти Ивлеевой очень напоминает знакомый всем стиль Аллы Пугачевой. Однако Лисина считает, что прически звезд имеют существенное отличие. Именно оно позволило Ивлеевой сохранить "молодость" своего образа. "Видно, что это тоже объём, но по структуре самих локонов совсем другая история", – отметила эксперт.

По словам специалиста, такая укладка впишется далеко не в каждый образ. Зато подобная прическа отлично подойдет к нарядам оверсайз, которые пользуются популярностью последние несколько лет.

5 июня 2023, 11:10
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Названы самые богатые российские блогеры

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юрий Дудь. Кадр youtube.com
Даня Милохин. Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Почему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров? Ответил юрист
Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Спровоцировавший слухи о новом романе экс-муж Гагариной появился на сайте знакомств

Спровоцировавший слухи о новом романе экс-муж Гагариной появился на сайте знакомств
Поклонники подозревают, что бывший муж Полины Гагариной начал встречаться с актрисой. Пару недель назад экс-супруг знаменитой певицы спровоцировал слухи о новом романе.

Лена Катина раскрыла пол и имя будущего малыша

Лена Катина раскрыла пол и имя будущего малыша
Певица озвучила имя будущего ребенка и рассказала, как будут проходить ее роды. Долгое время о личной жизни экс-солистки группы T.

Сын Муравьевой женился после недавнего развода

Сын Муравьевой женился после недавнего развода
Сын российской актрисы Ирины Муравьевой женился в Тбилиси. Евгений Эйдлин развелся со своей бывшей супругой восемь месяцев назад.

Анну Седокову заметили в компании мужчины после публичной ссоры с супругом

Анну Седокову заметили в компании мужчины после публичной ссоры с супругом
Анна Седокова в провокационном мини танцевала с незнакомцем. С прошлой недели разговоры о личной жизни экс-солистки "ВИА Гры" не утихают.

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом

Четыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом
На днях Катя Гусева – официальный диджей Филиппа Киркорова и его лучшая подруга – выйдет замуж. Но не за короля российской эстрады, как может показаться, а за адвоката – Михаила Сазонова. Свадебная церемония и наряды вполне могут претендовать на статус самых дорогих и стильных этим летом. Все звезды давно и твердо знают, что за красивыми нарядами надо идти только к Анике Керимовой.

Выбор читателей

03/06СбтСтилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой 03/06СбтНаша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна 04/06Вск"Устроила танцы на костях": Пугачеву призвали выйти на дискуссию 03/06СбтВиторган дал секретный рецепт жареной картошки: Любимое блюдо 04/06ВскВыпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой 03/06СбтОдинокая жизнь: как проводила последние дни Елизавета II перед кончиной