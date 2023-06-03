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Суббота 3 июня

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Телезрители обрпушились с критикой на шоу "Голос" из-за победы протеже Полины Гагариной

Телезрители обрпушились с критикой на шоу "Голос" из-за победы протеже Полины Гагариной
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Очередной выпуск популярного шоу "Голос" обернулся скандалом. Телезрители возмущены результатом голосования.

Шоу "Голос" до сих пор пользуется огромной популярностью у россиян. По этой причине люди разворачивают бурные дискуссии на тему того, кто больше всех достоин победы.

11-й сезон проекта стал особенно показательным в этом плане. Новый выпуск шоу обернулся крупным скандалом. Дошло до того, что многие требуют закрыть передачу.

Все дело в том, что лучшим исполнителем шоу стала Виктория Соломахина из команды Полины Гагариной. Участница вырвала победу у соперницы с небольшим отрывом по числу голосов.

Несмотря на то, что победительницу выбрали зрители, сразу после окончания шоу зрители обрушились на проект с критикой. Те, кто отдал предпочтение другим исполнительницам, стали активно писать комментарии под видео Соломахиной на YouTube.

Гнев несогласных с результатом голосования был настолько велик, что недовольные стали буквально требовать закрыть "Голос". Злые языки ссылались на то, что шоу уже не несет былой ценности, и в нем якобы нет места объективности, у победительницы нет таланта, а наставники заслуживают того, чтобы их разогнали.

Стоит отметить, что создатели шоу, также сама Виктория проигнорировали критику. За всю историю существования шоу не было ни одного победителя, который устроил бы абсолютно всех.

3 июня 2023, 21:00
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоу "Голос"• Требует проверки

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