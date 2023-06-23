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Пятница 23 июня

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Решил быть рядом с женой? Чернышев не появится в новом шоу Навки

Решил быть рядом с женой? Чернышев не появится в новом шоу Навки
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Стало известно, что фигурист не примет участие в летнем сезоне мюзикла на льду.

С 2019 года звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк борется с опасной болезнью. К счастью, в этот тяжелый период ее поддерживают родные и близкие люди. В том числе заботливый супруг Петр Чернышев. Сейчас фигурист является единственным кормильцем в семье и работает не покладая рук, чтобы обеспечивать жену и маленькую дочь Милу.

Муж Заворотнюк практически не появляется на публике. Последние годы зрители имели счастье лицезреть спортсмена лишь в ледовых шоу, но теперь он не появляется и там. Недавно в тематическом парке развлечений "Сочи Парк" стартовал показ мюзикла на льду Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Многие надеялись увидеть среди других фигуристов Петра Чернышева, однако он решил пропустить этот сезон шоу.

Многие поклонники задаются вопросом, почему же супруг звезды "Моей прекрасной няни" не появится в новом ледовом шоу. Некоторые предполагают, что спортсмен отказался от участия в этом сезоне, чтобы быть рядом с женой. Публика опасается, что это решение может быть связано с ухудшением состояния актрисы.

Не секрет, что последние несколько лет Чернышев был вынужден работать на износ, не жалея себя, и участвовал практически во всех спектаклях Навки. Именно поэтому кажется странным, что фигурист отказался от участия в шоу, которое приносило ему немаленькие деньги. Как рассказали знающие люди, сейчас гонорары спортсмена составляют около полумиллиона рублей.

"Раньше за один выход Чернышев получат примерно по 300 тысяч рублей. Сейчас его гонорары доходя до 500 тысяч рублей. Все дорожает", – поделился с Комсомольской правдой источник, знакомый с ситуацией.

23 июня 2023, 10:30
Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

Телеведущая Аврора с мужем.
Певцы Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин.
Ведущая, хозяйка вечера Оксана Федорова.
Певец Сергей Жуков с женой Региной.
Певица Анна Седокова.
Певец. музыкант Дмитрий Маликов с женой Еленой.
Певица Анжелика Агурбаш.
Александр и Екатерина Стриженовы.
Ведущая Елена Летучая.
Актриса Олеся Судзиловская с мужем.
Певица Жасмин.
Актриса Мария Кожевникова.
Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков.
Ведущие вечера актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев.

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