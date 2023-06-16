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Пятница 16 июня

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"Испытываю испанский стыд": Барановская заговорила об изменах в браке

"Испытываю испанский стыд": Барановская заговорила об изменах в браке
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Юлия Барановская рассказала о сомнительных семейных ценностях.

Российская телеведущая Юлия Барановская активно ведет соцсети и поднимает в своем телеграм-канале злободневные темы. На днях она порассуждала о финансовых проблемах внутри семей. По ее словам, каждый пятый россиян скрывает от законной второй половинки размер дохода.

Юлия Барановская отметила, что женщины не раскрывают свои истинные доходы в 24 процентах случаев, а мужчины — в 14 процентах. Это положительная статистика, считает телеведущая, так как указывает на честность большинства граждан России перед спутниками жизни.

Юлия Барановская уверяет: некорректно интересоваться у родственников и друзей об уровне их дохода. Звезда отметила, что бесцеремонными вопросами грешат и ее коллеги на работе.

"Испытываю испанский стыд каждый раз, когда вижу, что подобным у героя интересуется интервьюер. С этим мнением согласны и жители нашей страны. Только 15% из них считают приличным спрашивать про финансы", – написала Юлия Барановская в своем телеграм-канале.

В то же время Юлия Барановская признает, что внутри семьи задавать вопросы о доходах вполне нормально. Жена или муж имеет право узнать, сколько зарабатывает их вторая половинка. Сама Барановская не скрывала бы деньги от своего возлюбленного. Также она не хотела бы, чтобы он скрывал от нее финансовое положение.

"А прячут доходы от супруга обычно те, кто хочет тратить деньги на что-то сомнительное, вроде азартных игр или любовниц", – заговорила об изменах в браке Юлия Барановская.

16 июня 2023, 22:06
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал Юлии Барановской• Требует проверки

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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