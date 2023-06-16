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Пятница 16 июня

21:00"Взорвался унитаз": звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности 20:30"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье 20:00"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами 19:30"Люди со сломанными судьбами": задержанной с белым порошком звезде "Беспринципных" вынесли вердикт 19:00В добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре 18:40"Моя любовь!": Кети Топурия похвасталась красавицей-дочкой от первого мужа 18:00"Какое позорище": вернувшаяся в Россию дочь Заворотнюк испытала стыд 16:40"Я представлял, как она устала": мать Ромы Желудя скончалась от онкологии 16:20"Трудно дышать": Заболевшая Семенович страдает из-за плохого самочувствия 16:00В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары 15:40Адвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной 15:40Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся" 15:20"Очередная горе-ложь": Варшавер раскритиковал Садальского за слух об увольнении Мироновой 15:00"Смех на палочке": Бузова ужаснула народ новым образом 14:40Обличающая запись в "Википедии" помешала 59-летней Лолите выйти замуж в шестой раз 14:20Ограничение въезда в СНТ – законно или нет 14:20"Такие красивые!": Поклонники восхитились свежим снимком Янковского и Пожарской 14:00"Вряд ли сама захотела": Омаров отреагировал на решение Бородиной крестить дочь 13:40Черная полоса: Тодоренко пожаловалась на череду неприятных ситуаций 13:20"Все потрачено и проедено": Лель рассказала о с трудом выживающих обнищавших артистах 13:00"Противовоспалительные не помогали": Принимающая лекарства Дайнеко пожаловалась на отеки 12:00"8 лет без тебя": Орлова появилась на могиле Фриске в годовщину ее смерти 11:40Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве 11:20"Потерял": Опальный Панин рассказал о разводе с женой 11:00Ребенок от девушки на 54 года моложе: 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз 11:00Сверкнувшая кольцом Кайли Дженнер спровоцировала разговоры о свадьбе с новым возлюбленным 10:40"Скучать не приходится": Рыжий "Иванушка" рассказал о личной жизни и творчестве 10:20Как сэкономить на квартире в новостройке: объяснил риелтор 09:40Наташа Королева нашла копеечное средство для идеальной формы вместо изматывающих диет 09:20Звезду "Беспринципных" Бабушкину задержали в Москве вместе с мужем 09:00Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери 09:00Не пластика: Зверев накануне 60-летия раскрыл секрет своей феноменальной молодости 08:40"Лицо отекшее": Малиновская упрекнула Бузову в излишнем увлечении "уколами красоты" 08:40Жара на подходе: 5 дельных советов для водителей авто 08:20Испортить праздник: Не получившая приглашение на юбилей короля Маркл придумала коварный план 08:20Автор "Глухонемой любви" Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына-инвалида Моисеева 08:00"Большой чемодан денег": Маликов сравнил свой гонорар с заработками Киркорова 06:32О каких недугах свидетельствует постоянное желание есть яблоки 04:0417% квартир в новостройках неликвидны 02:34Как не ошибиться с покупкой "вторички" 00:17Какие жесты выдают в человеке неудачника: объяснил психолог 22:23Красавица из "Уральских пельменей" выступила с важным заявлением: Призываю каждого 21:32Диетолог предупредил Джигана и Самойлову об опасности сахарного диабета 21:02Купившая отдельную квартиру Костенко публично ответила на слухи о разводе с Тарасовым 20:29Почему звезда "Подольских курсантов" бросила ВУЗ и уехала из Москвы 19:45"Убейте меня теперь": озадаченная Меньшова обратилась к врачу 19:00Психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа 18:40"Живет за чужой счет": покинувший Россию Милохин нашел спонсора за границей 18:29"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт 18:20"Были клонами": племянник раскрыл связь Игоря Кваши с Галиной Волчек
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"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье

"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье
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Жена Дмитрия Диброва отказалась от роскоши и комфорта ради новых впечатлений.

Фотомодель и жена скандального ведущего Дмитрия Диброва является основательницей женского клуба, который активно продвигает в своих соцсетях. Полина часто становится личным примером для многих женщин и постоянно придумывает что-то интересное для удовольствия подопечных.

На днях светская львица совершила путешествие на Алтай вместе с компанией. Ради тура жена Диброва отступилась от комфорта, выбрав вместо люкса походные условия. В личном блоге Полина сделала заявление: "Сейчас начался мой новый этап в жизни".

На отдыхе группа остановилась отнюдь не в элитном отеле, а в шатре на лоне природы аж на две ночи. Для элитных носков Дмитрия Диброва, которыми он кичится, наверняка перебор.

По словам жены ведущего, ночью температура воздуха на улице опускалась до +7, а шатер был без отопления. Ситуацию спасли специальные простыни с электроподогревом, а вечером путешественники дружно сидели у костра.

"Мы переехали в глэмпинг", – написала Полина под одним из видео. Кроме того, супруга Дмитрия Диброва запечатлела невероятные красоты Горного Алтая.

Таким образом Полина, привыкшая к роскоши во всем, потеснилась в экологичном съемном жилье с минимальными удобствами. Как пишет сайт "Вести Подмосковья", сейчас кемпинги и глэмпинги актуальны для туристов, так что звезда идет в ногу со временем.

Напомним, недавно Дмитрий Дибров устроил настоящий скандал. Он заявил, что носит шелковые носки за 6 тысяч рублей и пожалел женщин, чьи мужчины ходят в носках из хлопка за 300 рублей. Такое заявление взбесило россиян и вызвало всплеск негатива.

16 июня 2023, 20:30
Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Жена Диброва покрасовалась на фоне уродцев

Полина Диброва пришла на премьеру в стильном черном платье
Дибров не упустил возможности пообщаться с ресторатором Александром Соркиным и бизнесменом Марком Гербером
Актер Павел Табаков
Телеведущий Артем Королев
Продюсер Илья Бачурин
Ольга Бузова вместе с мужем-футболистом Дмитрием Тарасовым
Актриса Алиса Хазанова
Телеведущая Марианна Максимовская с супругом Василием Борисовым
Рэпер Джиган

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