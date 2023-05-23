Собчак отреагировала на скандальное интервью Васильевой: актриса назвала ее "ведьмой" и "дьяволом"

Ксения Собчак не стала молчать после нелестных слов Татьяны Васильевой.

Интервью Татьяны Васильевой актеру и телеведущему Вячеславу Манучарову стало скандальным, поскольку во время беседы народная артистка довольно жестко высказалась сразу о нескольких российских знаменитостях и их поступках. Например, досталось журналистке Ксении Собчак. Актриса назвала телезвезду "ведьмой" и "дьяволом в обличии милой девушки".

Васильева призналась, что Собчак ей неприятна как человек, потому что та якобы является провокатором, и после интервью с ней люди "не поднимаются". Татьяна Григорьевна рассказала о приглашении Ксении на съемки ее ютуб-шоу. Васильева отказалась беседовать с журналисткой даже за "хорошие деньги", которые были предложены.

Собчак отреагировала на слова Васильевой, сделав публикацию в соцсетях. Телеведущая дала понять, что восприняла сказанное Татьяной Григорьевной как комплимент. "Ведьма – это ведающая женщина. Я лично так поняла", – написала блондинка.

Однако Ксения Собчак поправила Татьяну Васильеву, напомнив о том, что деньги за интервью просили представители актрисы. Мол, за 300 тысяч рублей артистка была готова дать интервью. "Мы опешили, удивились и на этом переговоры интеллигентно прекратились", – рассказала супруга Константина Богомолова. Кто же тогда лукавит? Пока неясно.