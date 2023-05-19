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Пятница 19 мая

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Экс-звезда "Фабрики" Савельева раскрыла эмиграцию

Экс-звезда "Фабрики" Савельева раскрыла эмиграцию
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Солистка группы "Фабрика" вышла на связь с подписчиками и выдала им давно скрываемый секрет.

Экс-участница группы "Фабрика" Александра Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов недавно попали под пристальное внимание публики и прессы. Мужчину раскритиковали за то, что он под снимком с сыном в одной из публикаций использовал песню украинской группы "Океан Эльзы". Досталось им и за то, что супружеская пара находится в Израиле.

Дав критикам немного успокоиться, в свой личный блог вышла Александра. Заявила она о том, что удивлена претензиями в их адрес, ведь именно так они с мужем и живут последние 14 лет.

Из этого некоторые смогли сделать вывод, что таким образом экс-звезда "Фабрики" раскрыла эмиграцию. Видимо, именно Израиль Александра Савельева и Кирилл Сафонов считают своим домом, поэтому они даже не задумывались о том, что использование трогательной песни о любви оскорбит россиян и приведет к скандалу.

К слову, после ухода из группы "Фабрика" Савельева решила сменить сферу деятельности. Дизайнером она, как Наташа Королева, становиться не захотела – почувствовала, что хочет окунуться в более тонкие материи нежели чем ситец или бязь.

Именно по этой причине Саша Савельева пошла в школу психологии. Хочет разобраться в вещах, которым раньше не находила объяснения или принимала их за знаки судьбы.

"Вдруг, все что мы привыкли скидывать на судьбу, мироздание, Вселенную, на самом деле не существует?" – задалась вопросом Александра Савельева.


19 мая 2023, 15:02
Александра Савельева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

Группа "Фабрика" представила на суд публики самый необычный клип за всю 15-летнюю историю коллектива. Режиссером провокационного видео "Полюбила" стал Кирилл Сафонов, показавший свою жену Сашу Савельеву и ее коллег сумасшедшими.
Режиссер жестоко обошелся с артистками, нацепив на них смирительные рубашки. В таком ужасающем виде они появились не только в клипе, но и на презентации.
Гримеры превратили красоток Сашу Савельеву, Сашу Попову и Иру Тоневу чуть ли не в привидений.
скандально известный режиссер Валерия Гай Германика оценила работу Кирилла Сафонова.
Солисты группы "Корни" порезвились с мыльными пузырями.
Влад Топалов.
Юлия Михальчик.
Игорь Матвиенко.
Арчи.
Юлия Михальчик получила удовольствие от сказочной атмосферы вечера.
Актрисе Наталье Лесниковской приглянулся клоун.
На презентации творилось что-то невообразимое. Девушки в смирительных рубашках носились по залу, на сцене показывали шоу мыльных пузырей, а приглашенные актрисы читали вслух "Алису в стране чудес".
Актриса Елена Захарова и дрессировщик Эдгард Запашный.
"Это была капелька театра. Мы рассказали о том, что жизнь словно сон для души, в котором она учится любить. И в этом сне бывает всякое..." – сказала после презентации Ира Тонева.
Ирина Тонева и Арчи.
Елена Борщева.
"Иванушка" Андрей Григорьев-Аполлонов.
Артистки объяснили задумку странного клипа. "Любовь – многогранное чувство, иногда это даже помешательство. И мы показали именно эту сторону любви", - рассказала Саша Попова.
Фигуристка Анастасия Гребенкина.
Актриса Елена Захарова.
Алексей Кабанов с красавицей-женой.

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