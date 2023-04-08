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Суббота 8 апреля

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"Это ошеломляюще": вибрато довел взбудораженную Гагарину до полного экстаза

"Это ошеломляюще": вибрато довел взбудораженную Гагарину до полного экстаза
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Полина Гагарина закатила глаза от удовольствия под прицелом камеры.

Шоу "Голос" на Первом канале уже прославилась скандалами между ведущими. Претензии телезрителей обращены то в сторону музыканта Басты, то на Полину Гагарину, которая без единой доли стеснения изливает все накопившиеся эмоции.

Ровно так она поступила и в последнем выпуске шоу. Гагариной настолько понравилась одна из конкурсанток, что она решила применить грубую лезть чтобы переманить умасленную девушку в свою команду.

"Это было настолько ошеломляюще, что я уже начала думать над нашим репертуаром", – раскраснелась Полина Гагарина в предвкушении своей победы в шоу "Голос".

Особое внимание Полина уделила интересному певческому приему, использованному девушкой – вибрато, который буквально довел взбудораженную Гагарину до полного экстаза. К слову, термином "вибрато" называют периодические изменения высоты, силы, громкости и тембра голоса. Это умение считается украшением исполнителя, которое придает индивидуальность пению и заставляет голос буквально "литься" из горла.

Увы, но сладкие речи на участницу шоу "Голос" не подействовали. Выбрала она вместо общества Полины Гагариной команду Басты.


8 апреля 2023, 17:30
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первый канал, шоу "Голос"✓ Надежный источник

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Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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