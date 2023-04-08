"Это ошеломляюще": вибрато довел взбудораженную Гагарину до полного экстаза

Полина Гагарина закатила глаза от удовольствия под прицелом камеры.



Шоу "Голос" на Первом канале уже прославилась скандалами между ведущими. Претензии телезрителей обращены то в сторону музыканта Басты, то на Полину Гагарину, которая без единой доли стеснения изливает все накопившиеся эмоции.

Ровно так она поступила и в последнем выпуске шоу. Гагариной настолько понравилась одна из конкурсанток, что она решила применить грубую лезть чтобы переманить умасленную девушку в свою команду.

"Это было настолько ошеломляюще, что я уже начала думать над нашим репертуаром", – раскраснелась Полина Гагарина в предвкушении своей победы в шоу "Голос".



Особое внимание Полина уделила интересному певческому приему, использованному девушкой – вибрато, который буквально довел взбудораженную Гагарину до полного экстаза. К слову, термином "вибрато" называют периодические изменения высоты, силы, громкости и тембра голоса. Это умение считается украшением исполнителя, которое придает индивидуальность пению и заставляет голос буквально "литься" из горла.



Увы, но сладкие речи на участницу шоу "Голос" не подействовали. Выбрала она вместо общества Полины Гагариной команду Басты.



