Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию
"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами
Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки
"Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели
партнеры
Четверг
6 апреля
Лента новостей
15:40
В России закрыли все гипермаркеты "Карусель"
15:20
Киркоров об отношениях с Давой после гей-скандала: Он звонит ночью
15:00
"Я ухожу": Лишившаяся волос Волочкова сказала последние слова перед скорым концом
14:40
"Благодаря ЭКО": Решившаяся на роды после 40 лет Барановская сообщила о беременности
14:20
"Налили и заразили": пригубивший рюмку Бондарчук подцепил смертельную заразу
14:00
"Такой жирненький": раздетого догола актера Петрова прижали за щуплое достоинство
13:40
"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру
13:20
"Смотреть невозможно": Рудковская предрекла страшный конец больной Максим
13:00
"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой
12:40
Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви
12:20
"Мечта": Лолита Милявская похвасталась дачей в деревне
12:00
Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева
11:40
"Разложение личности": узнавший ориентацию Галкина* Корчевников задрыгался как ошпаренный
11:20
Названа причина бегства Галустяна из России: Если запахнет жареным
11:00
"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой
10:40
"Под трусами": родившая Орлова с пеной у рта ткнула в разрезанный орган
10:20
"Прикована к койке": Дарья Мороз попала в страшную аварию
10:00
"Один выход": Потерявший работу Чернышев решил судьбу Заворотнюк с раком мозга
09:40
Как приобрести недвижимость в Белоруссии
09:20
"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым
09:00
"Шильдик на одежде": что ждет любителей бренда Zara при открытии новых магазинов
08:40
"Рак груди": онколог сообщил о состоянии Анджелины Джоли
08:20
Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага
08:00
"Такой милый": играющий с тыквой медведь стал звездой Сети
06:07
В Москве не хватает видовых квартир
04:07
Как избавиться от катышков на одежде: простой советский метод
02:10
Названы крупнейшие застройщики России
00:06
"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода
00:06
Менять или не менять: актуальность обновления водительских прав в 2023 году по истечении срока
23:01
Целуемся с умом: разбираемся в разновидностях поцелуев и их тайнах
22:00
МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора
21:00
В центре Москвы в здании загорелся кабинет
20:40
"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене
19:50
Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля?
19:00
"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой
18:20
"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина
18:00
Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации
17:40
"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости
17:20
"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения
16:40
Теперь официально: Объявлено о беременности распухшей МакSим
16:20
"Я стала недоженщиной": взрезанная между ног Сябитова взвыла от горя в больнице
16:15
"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну
15:40
"Дочь родилась": прильнувшая к Бероеву Алферова предъявила маленькое чудо
15:31
Обиженная жена Петросяна сцепилась с модницей Собчак: Такая помойка!
15:20
Хранилище с деньгами: легенда Украины София Ротару зарабатывает в России
15:00
"За что?!": Петросян выставил жену из дома со всеми пожитками
14:43
"Мальчик или девочка?": Скрывавшая беременность Муцениеце кормит малыша под камерой
14:20
"Сражалась с ведьмами": Катя Лель заговорила с Богом после нападения пришельцев
14:00
"Люблю!": Разлучница Волочкова перестала скрывать отношения с женатым Джигурдой
13:40
Развод: севшая на шею мужу Мария Погребняк заявила об изменах любимого
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова
Второй Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае
"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну
Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Из Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России
Побывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Благодаря ЭКО": Решившаяся на роды после 40 лет Барановская сообщила о беременности

"Благодаря ЭКО": Решившаяся на роды после 40 лет Барановская сообщила о беременности

Юлия Барановская мечтала стать мамой в четвертый раз.
прочитано 849 раз

Разрыв футболиста и телеведущей обсуждала вся страна. Поклонники были в шоке от того, что Андрей Аршавин бросил свою гражданскую жену, когда она была на пятом месяце беременности, ради другой женщины. С тех пор спортсмен уже успел официально зарегистрировать брак и развестись. А вот Юлия Барановская так и не пошла под венец.

ПО ТЕМЕ

"У них было": интимная встреча Барановской и Аршавина после разрыва обернулась бесстыдным конфузом

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Можно было бы подумать, что звезда "Мужского / Женского" поставила на отношениях с мужчинами и создании новой семьи крест. Однако в недавнем интервью она сообщила о беременности, о которой мечтает. Теледива не скрывает, что решилась бы на роды после 40 лет, вот только не нашла достойного для этого дела мужчину. А рожать для себя экс-возлюбленная футболиста не собирается, потому что уверена, что у любого ребенка должны быть оба родителя.

Как известно, современный мир позволяет женщине стать матерью, не вынашивая малыша. Но идти на этот шаг, как рассказала Юлия Барановская, она не хочет.

"У меня много знакомых и даже близких подруг стали мамами благодаря ЭКО — я за них очень рада. Но для себя приняла решение, что это не мой путь", – поделилась мнением теледива.

Если хороший мужчина все-таки найдется, то звезда готова стать мамой в четвертый раз. Правда, отмечает, что перед этим пройдет консультацию с врачами. Именно от их рекомендаций будет принято решение

"Если доктор скажет, что опасно, не буду рисковать", – призналась Юлия Барановская.

Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2023, 14:40 Источник: Дети Mail.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой

Тайная жизнь Примадонны стала явной

Шоу-бизнес

"Разложение личности": узнавший ориентацию Галкина* Корчевников задрыгался как ошпаренный

Ведущий Борис Корчевников показал свое истинное лицо
Шоу-бизнес

"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру

Елена Малышева совершила отчаянный поступок.
Шоу-бизнес

"Налили и заразили": пригубивший рюмку Бондарчук подцепил смертельную заразу

Федор Бондарчук рассказал о виновнике грустных событий

Гороскоп

"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года

Здоровье

Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага
Диетолог составил для россиян весенний рацион
В Подмосковье медики спасли от ковида 100-летнего ветерана
Врач рассказала, как правильно ходить в туалет

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре
"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+