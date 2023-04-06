"Благодаря ЭКО": Решившаяся на роды после 40 лет Барановская сообщила о беременности

Юлия Барановская мечтала стать мамой в четвертый раз.

Разрыв футболиста и телеведущей обсуждала вся страна. Поклонники были в шоке от того, что Андрей Аршавин бросил свою гражданскую жену, когда она была на пятом месяце беременности, ради другой женщины. С тех пор спортсмен уже успел официально зарегистрировать брак и развестись. А вот Юлия Барановская так и не пошла под венец.

Можно было бы подумать, что звезда "Мужского / Женского" поставила на отношениях с мужчинами и создании новой семьи крест. Однако в недавнем интервью она сообщила о беременности, о которой мечтает. Теледива не скрывает, что решилась бы на роды после 40 лет, вот только не нашла достойного для этого дела мужчину. А рожать для себя экс-возлюбленная футболиста не собирается, потому что уверена, что у любого ребенка должны быть оба родителя.

Как известно, современный мир позволяет женщине стать матерью, не вынашивая малыша. Но идти на этот шаг, как рассказала Юлия Барановская, она не хочет.

"У меня много знакомых и даже близких подруг стали мамами благодаря ЭКО — я за них очень рада. Но для себя приняла решение, что это не мой путь", – поделилась мнением теледива.

Если хороший мужчина все-таки найдется, то звезда готова стать мамой в четвертый раз. Правда, отмечает, что перед этим пройдет консультацию с врачами. Именно от их рекомендаций будет принято решение

"Если доктор скажет, что опасно, не буду рисковать", – призналась Юлия Барановская.